Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые заметили вместе после слухов о разводе

Американская певица и продюсер Дженнифер Лопес впервые появилась в доме своего мужа, актера Бена Аффлека после длительного пребывания отдельно друг от друга. В настоящее время пара проживает в арендованном доме кинорежиссера в Брентвуде, Лос-Анджелесе.

Видео дня

Как сообщает издание People, ссылаясь на собственные источники, 55-летнюю исполнительницу заметили в компании избранника 11 августа. Она намерена провести больше времени с детьми до начала учебы.

Несмотря на то, что у супругов нет общих сыновей и дочерей, а их отношения переживают сложный период, Дженнифер Лопес беспокоится как о собственных 6-летних близнецах Максе и Эмме от бывшего мужа Марка Энтони, так и о потомках Бена Афлека: 12-летнего Самюэля, 18-летнюю Вайолет и 15-летнюю Серафину.

"Она всегда заботится о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она возвращается в Лос-Анджелес, то хочет качественно провести с ними время, прежде чем начнется обучение, а Вайолет пойдет в колледж" , – объяснил источник.

Со своей стороны, актер тоже пытается проводить достаточное количество времени с детьми. Это лето стало достаточно сложным для Бена Аффлека, однако он умело держит баланс между работой, саморазвитием и семьей.

Один из источников издания People дополнительно отметил, что Дженнифер Лопес удалось "отключиться" от окружающих проблем и сосредоточиться на будущем: "Ей нравится проводить время со своими детьми, семьей и друзьями. Она всегда имеет хорошее отношение, даже если все не идеально" .

Ранее OBOZ.UA писал, что инсайдер раскрыл неожиданную черту Брэда Питта, которую исправила его новая девушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!