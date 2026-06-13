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Одно лицо: пять знаменитостей, у которых есть "двойники из прошлого". Фото

Мария Дрофич
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Фотографии из прошлого сравнивают с современными образами известных актеров
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У актёров Киану Ривза, Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Сильвестра Сталлоне и Джастина Тимберлейка есть кое-что общее. В разные годы пользователи сети находили старые фото людей, внешность которых оказалась удивительно похожа на современных знаменитостей.

OBOZ.UA собрал фотографии знаменитостей и их двойников из прошлого. Среди них: Киану Ривз, Дженнифер Лоуренс, Николас Кейдж, Сильвестр Сталлоне и Джастин Тимберлейк.

Киану Ривз

У актера Киану Ривза есть свой "двойник" из прошлого. Им оказался французский актер Поль Моне.

Киану Ривз и Поль Моне

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса имеет сходство с египетской коллегой по имени Зубайда Тарват.

Дженнифер Лоуренс и Зубайда Тарват

Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж, по мнению пользователей, похож на участника Гражданской войны, родом из Теннесси.

Николас Кейдж и участник Гражданской войны

Сильвестр Сталлоне

"Двойником из прошлого" Сильвестра Сталлоне оказался папа Григорий IX.

Сильвестр Сталлоне и папа Григорий IX

Джастин Тимберлейк

Музыкант и актер Джастин Тимберлейк имеет сходство с мужчиной из прошлого, имя которого неизвестно.

Джастин Тимберлейк и неизвестный мужчина

Как сообщал OBOZ.UA, внуки известных голливудских актеров сегодня строят собственную карьеру в кино, моде, искусстве и на телевидении. Некоторые из них пошли по стопам своих знаменитых предков, тогда как другие выбрали совершенно другие профессии. В нашем материале смотрите фотографии внуков знаменитостей.

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