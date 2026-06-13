Одно лицо: пять знаменитостей, у которых есть "двойники из прошлого". Фото

У актёров Киану Ривза, Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Сильвестра Сталлоне и Джастина Тимберлейка есть кое-что общее. В разные годы пользователи сети находили старые фото людей, внешность которых оказалась удивительно похожа на современных знаменитостей.

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OBOZ.UA собрал фотографии знаменитостей и их двойников из прошлого. Среди них: Киану Ривз, Дженнифер Лоуренс, Николас Кейдж, Сильвестр Сталлоне и Джастин Тимберлейк.

Киану Ривз

У актера Киану Ривза есть свой "двойник" из прошлого. Им оказался французский актер Поль Моне.

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса имеет сходство с египетской коллегой по имени Зубайда Тарват.

Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж, по мнению пользователей, похож на участника Гражданской войны, родом из Теннесси.

Сильвестр Сталлоне

"Двойником из прошлого" Сильвестра Сталлоне оказался папа Григорий IX.

Джастин Тимберлейк

Музыкант и актер Джастин Тимберлейк имеет сходство с мужчиной из прошлого, имя которого неизвестно.

Как сообщал OBOZ.UA, внуки известных голливудских актеров сегодня строят собственную карьеру в кино, моде, искусстве и на телевидении. Некоторые из них пошли по стопам своих знаменитых предков, тогда как другие выбрали совершенно другие профессии. В нашем материале смотрите фотографии внуков знаменитостей.

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