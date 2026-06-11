Гены не перечеркнешь? Как выглядят внуки звезд Голливуда. Фото

Внуки известных голливудских актеров сегодня строят собственные карьеры в кино, моде, искусстве и на телевидении. Некоторые из них пошли по пути своих знаменитых предков, тогда как другие выбрали совсем другие профессии.

Видео дня

OBOZ.UA нашел фотографии внуков и внучек звезд мирового кино. Среди них потомки Софи Лорен, Чарли Чаплина, Бриджит Бардо, Одри Хепберн и Марлона Брандо.

Софи Лорен

Старшая внучка Софи Лорен, Лючия София Понти – дочь режиссера и продюсера Эдоардо Понти и актрисы Саши Александр. Несмотря на творческое окружение, 14-летняя девушка пока не связывает свое будущее с киноиндустрией. Она занимается танцами, участвует в телевизионных конкурсах и выступает вместе со своим коллективом в разных странах.

Чарли Чаплин

Среди потомков Чарли Чаплина наиболее известны его внучки Уна и Кира Чаплин. Уна родилась в Мадриде и снялась в ряде популярных сериалов, в частности "Шерлок", "Черное зеркало" и "Игра престолов".

Кира совмещает модельную деятельность с вручением премии имени своего знаменитого дедушки. Кармен работает не только как актриса, но и занимается продюсированием, написанием сценариев и режиссурой.

Бриджит Бардо

Внучка Брижит Бардо, Анн Шарье, стала известной во Франции актрисой театра и кино, а также телеведущей. Многие отмечают ее сходство с легендарной бабушкой и унаследованные от нее шарм и харизму. Однако, Анн выросла без поддержки со стороны бабушки, из-за сложных отношений актрисы с семьей.

Одри Хепберн

Внучка Одри Хепберн, Эмма Феррер, сначала попробовала себя в модельном бизнесе и даже снялась для обложки американского журнала Harper's Bazaar. Однако впоследствии она выбрала живопись, закончила Академию искусств во Флоренции и посвятила себя творчеству.

Также, несколько лет назад Эмма открыто рассказала об обнаруженной у нее аутоиммунной болезни Грейвса. Женщина заявила, что хочет делиться собственным опытом с другими людьми, которые тоже столкнулись с таким диагнозом.

Марлон Брандо

Сложной оказалась судьба одного из внуков Марлона Брандо – Туки. Его отец погиб еще до рождения сына, а мать, страдавшая от наркотической зависимости и психических расстройств, покончила с собой, когда мальчику было пять лет.

Туки воспитывала бабушка. Он вырос на Таити, получил медицинское образование, однако для работы выбрал модельный бизнес. В то же время от актерской карьеры мужчина сознательно отказался, не желая постоянных сравнений со своим знаменитым дедом. Известно, что Марлон Брандо не поддерживал отношений с внуком и не включил его в завещание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, голливудская звезда Натали Портман в апреле 2026 года подтвердила, что ждет третьего ребенка – первого в отношениях с французским музыкальным продюсером Танги Дестаблом. 44-летняя актриса поделилась, что воспринимает эту беременность как "привилегию и чудо" и осознает все сложности, связанные с материнством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!