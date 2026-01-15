Одно из самых больших разочарований для украинцев: главная актриса 'Игры престолов' примкнула к 'русскому миру'

Одна из самых известных актрис современного кино, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк вызвала особенно болезненную реакцию в украинском обществе. Причиной стало ее участие в новом западном сериале об СССР, события которого разворачиваются в Москве, а также сцены с использованием русского языка.

Речь идет о сериале "Ponies" ("Пони") – шпионскую драму, действие которой происходит в 1977 году, в разгар Холодной войны. В проекте Эмилия Кларк сыграла сотрудницу посольства США в Москве. По сюжету, две американские дипломатические работницы после загадочной гибели своих мужей оказываются втянутыми в мир спецопераций и вынуждены сотрудничать с ЦРУ. А фрагмент фильма опубликовали в соцсети Х.

В обнародованном фрагменте героиня Кларк говорит и ругается на русском языке. Именно этот эпизод вызвал массовую критику.

Украинские зрители восприняли появление такого проекта как очередную попытку западного кинематографа романтизировать или "отбеливать" российский и советский образ, игнорируя войну, которую Россия ведет против Украины. Особенно резко звучит критика ввиду того, что сериал выходит в период полномасштабной агрессии, военных преступлений и геноцидных действий против украинцев.

Реакция украинских пользователей в соцсетях была жесткой и эмоциональной. В частности, они пишут:

"Печально, что из-за нее эту парашу будут смотреть многие фанаты, потому что все всегда ждут фильмов с ней. Это, пожалуй, самое неприятное среди всех музыкантов и актеров, которые так поступили".

"Рашка все еще удачно вкачивает деньги на все это. Это чисто смена вектора, и "Анора" была началом. Но от Эмилии такой пощечины я не ожидала получить".

"Россия убивает людей в разных странах, а американцы снимают фильмы о прекрасной таинственной экзотической России".

"Уже можно было снять столько крутых сериалов и фильмов о войне в Украине, даже не обязательно военных, но они все никак не могут перестать восхищаться "загадочными русскими".

"И именно поэтому я больше не смотрю американские фильмы. Примерно с семи лет назад. Лучшее решение в моей жизни".

"Что это, черт возьми, такое? Когда же Голливуд перестанет прославлять геноцидных захватчиков? Они буквально убивают своих соседей прямо сейчас".

"Эмилия Кларк, которая говорит по-русски и снимается в сериале, популяризирующем русскую культуру, – этого не было в моих планах на 2026 год".

"Больше фильмов и телепередач, отбеливающих Россию и русских в 2026 году, да!"

"Мы все ближе к выходу какого-то ужасного западного фильма о российском вторжении в Украину, где нас заставят сочувствовать россиянам".

"Хотите снять фильм о России? Расскажите о ее военных преступлениях в Мариуполе. Или проще и дальше делать из российского шпионажа поп-развлечение?"

"Ого, здесь творится гадость. Правда? Фильм в России, пока они активно убивают людей".

Не менее жесткой оказалась и критика конкретной сцены с русским языком. Пользователи назвали ее бессмысленной, искусственной и оторванной от реальности: "Здесь плохо все. Костюм "бабки", которая даже на русском не говорит. Факт, что эта бабка их не поколотила, когда к ней иностранцы обратились "с*ка", и даже было ли вообще так говорить при покупке яиц?"

