Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
672
Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из 'Игры престолов'. Фото

Британская актриса Эмилия Кларк, которая прославилась во всем мире благодаря роли Данерис Таргариен в сериале "Игра престолов" 23 октября празднует день рождения. За свои 39 лет звезда пережила немало – от ошеломляющего успеха и всемирной славы до двух операций на мозге, после которых чудом выжила.

Сегодня Кларк выглядит иначе, чем в годы съемок в культовой саге. Она больше не гонится за голливудскими стандартами стройности, позволяя себе выглядеть естественно, не скрывая никаких изменений во внешности.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

Несмотря на спокойный ныне стиль жизни, в свое время актриса оказалась на грани смерти. В 2011 году, сразу после завершения съемок первого сезона "Игры престолов", у нее произошел разрыв аневризмы мозга, повлекший субарахноидальное кровоизлияние.

Тогда актриса потеряла способность говорить и едва не впала в кому.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

После нескольких сложных операций и длительной реабилитации Кларк вернулась к работе, хотя врачи не давали гарантий, что она полностью выздоровеет. Ее сила воли, по словам близких, поражала даже медиков.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

"У меня физически не так много мозга. Если вы посмотрите на сканирование моего мозга, вы увидите, что там много черных частей, и именно там он мертв", – рассказывала она в интервью Harper's Bazaar.

В 2016 году она вследствие проблем со здоровьем набрала лишний вес. В то время она выходила на красные дорожки с заметно округлыми чертами лица и тела. Однако все "лишние" килограммы удалось убрать.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

В 2020 году Кларк слегка напугала фанатов, когда появилась на фото из Италии в купальнике, демонстрируя свою фигуру. Тогда одни поклонники называли ее слишком худой, другие – идеальной.

С годами Эмилия Кларк научилась принимать свое тело – без строгих диет и безупречного грима.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

"Я люблю фотосессии, потому что имею возможность носить потрясающие вещи, а фотограф всегда невероятный и делает все возможное. Но в основном я чувствую себя самой красивой, когда хорошо провожу время", – призналась она в интервью Harper's Bazaar.

Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из "Игры престолов". Фото

