Сильно похудела и едва вырвалась из лап смерти: как сейчас выглядит Данерис из 'Игры престолов'. Фото

Британская актриса Эмилия Кларк, которая прославилась во всем мире благодаря роли Данерис Таргариен в сериале "Игра престолов" 23 октября празднует день рождения. За свои 39 лет звезда пережила немало – от ошеломляющего успеха и всемирной славы до двух операций на мозге, после которых чудом выжила.

Видео дня

Сегодня Кларк выглядит иначе, чем в годы съемок в культовой саге. Она больше не гонится за голливудскими стандартами стройности, позволяя себе выглядеть естественно, не скрывая никаких изменений во внешности.

Несмотря на спокойный ныне стиль жизни, в свое время актриса оказалась на грани смерти. В 2011 году, сразу после завершения съемок первого сезона "Игры престолов", у нее произошел разрыв аневризмы мозга, повлекший субарахноидальное кровоизлияние.

Тогда актриса потеряла способность говорить и едва не впала в кому.

После нескольких сложных операций и длительной реабилитации Кларк вернулась к работе, хотя врачи не давали гарантий, что она полностью выздоровеет. Ее сила воли, по словам близких, поражала даже медиков.

"У меня физически не так много мозга. Если вы посмотрите на сканирование моего мозга, вы увидите, что там много черных частей, и именно там он мертв", – рассказывала она в интервью Harper's Bazaar.

В 2016 году она вследствие проблем со здоровьем набрала лишний вес. В то время она выходила на красные дорожки с заметно округлыми чертами лица и тела. Однако все "лишние" килограммы удалось убрать.

В 2020 году Кларк слегка напугала фанатов, когда появилась на фото из Италии в купальнике, демонстрируя свою фигуру. Тогда одни поклонники называли ее слишком худой, другие – идеальной.

С годами Эмилия Кларк научилась принимать свое тело – без строгих диет и безупречного грима.

"Я люблю фотосессии, потому что имею возможность носить потрясающие вещи, а фотограф всегда невероятный и делает все возможное. Но в основном я чувствую себя самой красивой, когда хорошо провожу время", – призналась она в интервью Harper's Bazaar.

Ранее OBOZ.UA писал, куда исчезла и как изменилась звезда "Ревизора" Юлия Панкова, которая попала в оккупацию к кадыровцам. Сейчас она живет вдали от камеры и широкой общественности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!