'Очень жду': Джамала назвала артистов, которых хотела бы увидеть на Нацотборе 2026

Украинская певица и главный музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2026 Джамала назвала перечень артистов, которых хотела бы увидеть среди участников отечественного конкурса. По ее мнению, хорошие песни для появления на международной арене могут создать молодые исполнители, среди которых Grisana, Кажанна, Drevo, а также некоторые более опытные звезды.

Об этом знаменитость сообщила в личном Telegram-канале. Она призналась, что уже даже имеет определенное представление, какими могут быть конкурсные композиции этих артистов.

"Много есть мыслей. Я иногда засыпаю и представляю, кто бы что спел. Очень жду, что, возможно, свои песни пришлют SHUMEI (Олег Шумей), Yaktak (Ярослав Карпук), Grisana (Анастасия Грицун), Кажанна (Анна Макиенко), Кристина Соловий, KAZKA", – высказалась певица.

Как считает Джамала, хорошо показать себя на Нацотборе могла бы и исполнительница Мария Довгаюк, более известная под псевдонимом Domiy. Победительница Евровидения 2016 была бы даже не против помочь младшей коллеге по сцене создать трек, который бы полностью раскрыл ее голос.

Среди других артистов, заявки на участие в Нацотборе от которых хотела бы получить Джамала, есть:

Мария Квитка;

группа "ЩукаРиба";

KLER (Валерия Колесник);

группа Dakh Daughters;

Monokate (Екатерина Павленко);

инди-рок-группа Vivienne Mort;

Drevo (Максим Деревянчук).

Стоит отметить, что недавно Джамала обеспокоила фанатов перспективами нашей страны одержать победу на Евровидении 2026. Певица начала слушать демо-версии песен артистов, которые хотят представить Украину на песенном конкурсе, и была разочарована. Ей не понравился как текст, так и исполнение многих композиций.

