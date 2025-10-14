'Ужасные песни, ужасное исполнение'. Джамала встревожила перспективой Украины на Евровидении 2026

Украинская певица Джамала обеспокоила фанатов перспективами нашей страны одержать победу на 70-м песенном конкурсе Евровидение. Исполнительница, которая в этом году стала музыкальным продюсером Нацотбора, поделилась, что уже начала прослушивать демо-версии треков артистов, которые хотят представить Украину на международной арене, и очень разочарована.

По словам знаменитости, большинство из этих работ ужасного качества, что касается как текста, так и вокала. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

"Послушала то, что прислали люди. Извините, я буду жесткая. Как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме". Ну можно же что-то спеть, чтобы было видно, что это песня на Евровидение. Просто ужасные демки: ужасное качество, исполнение, интонирование. Не за что зацепиться", – высказалась артистка.

Больше всего Джамалу возмутило то, что в своих конкурсных треках большинство исполнителей просто проигнорировали контекст войны в Украине. Певица отметила, что артисты, которые хотят представить нашу страну на Евровидении 2026, должны транслировать через свои песни определенные месседжи.

И все же, как добавила музыкальный продюсер Нацотбора, она смогла выбрать среди полученных демо-записей и несколько хороших песен. Однако Джамала хочет, чтобы качественных композиций было гораздо больше.

