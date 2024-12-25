'Новый год – это не побухать': какие рождественско-новогодние традиции заведены в семьях украинских звезд

Звезды шоубиза, как и все украинцы, ждут новогодних праздников – у кого-то эти даты забиты концертами и корпоративами, другие ищут возможность провести особые вечера с семьей. Отечественные знаменитости имеют собственные традиции празднования Нового года и неоднократно делились ими с журналистами.

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В частности, известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко признался, что в детстве инициатором праздника была мама, а сам победитель "МастерШеф" не был фанатом новогодних "ритуалов". Чтобы узнать больше о том, как украинские звезды отмечают новогоднюю ночь и Сочельник – читайте дальше.

Евгений Клопотенко

Как рассказал Клопотенко журналистке Алине Доротюк, в детстве его мать собирала всех за праздничным столом, а сам он не вкладывал в Рождество особый смысл. Что касается Нового года, была у шеф-повара ненавистная традиция. "Сожженная бумага, шампанское –что это за традиция? – вспоминает кулинарный эксперт. – На столе стоит этот ананас, мандарины и салаты. Для меня это все ужас". Уже во взрослом возрасте ресторатор познакомился с канонами украинского Сочельника, поэтому в этом году планирует отмечать "по правилам". "На Новый год, первого числа, я хочу праздновать Маланку, – добавил он. – Я проживаю те традиции, которые раньше не мог. Новый год – это не собрались за столом и побухали".

Тина Король

Певица Тина Кароль, которая росла в Ивано-Франковске, ранее рассказывала, что родители воспитали в будущей звезде уважение к традициям. С детства исполнительница была знакома с колядой – с друзьями готовили вертеп и щедровали по домам. "У нас, как и в каждой семье, готовили на стол 12 постных блюд. А еще я помню, как в музыкальной школе мы даже проходили уроки песен-гаданий на Рождество", – поделилась артистка.

Юлия Санина

Солистка группы Hardkiss Юлия Санина призналась, что была скромным и спокойным ребенком, поэтому не просила особых подарков на зимние праздники. "Помню, тогда я, как и все девочки, хотела или разве что куклу, или книгу. Или какую-то импортную шоколадку (ведь такие сладости были в дефиците). Так что мои детские мечты были простыми, поэтому родители всегда могли воплотить их в жизнь", – вспоминала она.

Алина Гросу

Алина Гросу, которая с детства начала певческую карьеру, ранее призналась, что в новогоднюю ночь обычно работает. Однако Рождество звезда считает семейным праздником, поэтому Сочельник исполнительница проводит в кругу самых родных. "Мы всегда под елкой поем колядки. Готовим много разных блюд и празднуем дома семьей", – рассказывала знаменитость.

KOLA

Певица KOLA вспомнила, как в детстве праздновала рождественский вечер вместе с мамой и друзьями семьи. Каждый год кумовья дарили исполнительнице особый подарок – новую пижаму. "Новый год раньше праздновала вдвоем с мамой. Она готовила свой фирменный "Наполеон" и вкусные блюда. Даже в трудные времена у нас был богатый стол. А с 18 лет встречаю Новый год на сцене, это уже стало моей личной традицией", – делилась артистка. По традиции 31 декабря KOLA вспоминает прошлый год, подводя итоги.

Екатерина Повар

Балерина Екатерина Кухар отмечает, что самое главное в подготовке к праздникам – это эмоции и настроение. По традиции хореограф привозит елочные игрушки из разных стран мира. "Очень много их у меня из музеев разных стран. Поэтому моя елка в моем виртуальном воображении похожа на карту мира. Когда мы ее украшаем, всегда вспоминаем страны, в которых мы бывали, и эмоции, с которыми покупали елочную игрушку", – объяснила она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Тина Кароль обратилась к украинскому кулинару из-за меню в поезде "Укрзалізниці": "Клопотенко, остановись".

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