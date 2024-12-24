'Клопотенко, остановись': Тина Кароль обратилась к кулинару из-за меню в поезде 'Укрзалізниці'

Украинская певица Тина Кароль во время путешествия одним из поездов "Укрзалізниці" обратилась к ресторатору Евгению Клопотенко. 39-летняя исполнительница была поражена меню для пассажиров, которое разработал кулинарный эксперт, и отметила, что вариативность блюд "сносит голову".

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Своими впечатлениями артистка поделилась на странице в Instagram. Она в шутку призвала шеф-повара остановиться в расширении ассортимента кулинарных творений, чтобы не возникало соблазна заказать их на ночь.

Дело в том, что в предложенном пассажирам "Укрзалізниці" меню достаточно немало сытных и несколько тяжелых блюд с картофелем, яйцами и мясом.

"Есть кое-что такое, что просто сносит голову набекрень. Омлет из житомирских яиц, деруны из Карпат, крымскотатарский плов с говядиной, курица с подольским картофелем и овощами. И это все на ночь! Клопотенко, остановись", – сказала Тина Кароль.

Стоит отметить, что блюда из меню Евгения Клопотенко могли попробовать и мировые лидеры и узнаваемые персоны, которые приезжали в Киев во время полномасштабной войны, чтобы поддержать Украину. Когда иностранные гости находятся в поезде "Укрзалізниці", направляясь в столицу, им приносят блюда, приготовлением которых занимается команда шеф-повара, а иногда и лично он.

По словам ресторатора, он разработал меню из 10 блюд, куда входят: борщ, сырники, тушеные в квасе ребра, десерт в виде яблока, запеченного с брынзой и тому подобное.

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