'Никто не верил'. Украинка получила редкий подарок от Кейт Миддлтон

Украинка Лина Шумлянская поделилась историей, которая неожиданно завершилась ответом из Кенсингтонского дворца. Девушка рассказала, что написала письмо принцессе Уэльской Кейт Миддлтон, в котором поделилась своей мечтой – получить купюру с портретом королевы Елизаветы II для собственной коллекции денег из разных стран.

По словам украинки в Threads, она решила рискнуть и отправила письмо вместе с гривнями как символический "культурный обмен". И хотя фунтов стерлингов взамен она не получила, однако по почте пришло кое-что другое.

Лина призналась, что не ожидала ответа, ведь, по ее словам, "никто не верил, что что-то придет в ответ". Но через некоторое время она получила официальное письмо из офиса принца и принцессы Уэльских.

Ответ был датирован 12 августа 2025 года и поступил от имени секретаря принцессы – Мэри Генри. В письме отмечалось, что Кейт Миддлтон была тронута обращением украинки и ее историей, однако не имеет возможности выполнить просьбу из-за большого количества подобных обращений. Деньги, которые Лина вкладывала в письмо, ей вернули. В то же время в ответе говорилось об искренней благодарности и пожеланиях безопасности и здоровья для ее семьи.

Отдельно украинка отметила, что вместе с письмом получила фото с рождественской открытки за 2024 год с семейной фотографией принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей. В комментариях пользователи отметили, что такая открытка является довольно редкой, ведь ее получили далеко не все, кому присылали поздравления из дворца.

Также в комментариях к сообщению украинцы начали предлагать помощь – некоторые согласились прислать Лине купюру с портретом королевы Елизаветы II, ведь после ее смерти на банкнотах фунта стерлингов теперь изображен король Чарльз III. Другие пользователи напомнили, что на официальном сайте королевской семьи указано: все вещи, кроме открыток и рисунков, обычно возвращают отправителям.

Там также появилась похожая история. Одна из украинок рассказала, что ее сыновья получили ответ из Кенсингтонского дворца. По ее словам, ребята писали письма принцам Луи и Джорджу, рассказывали о войне в Украине и добавили собственные рисунки. В декабре семья получила ответ с фотографиями обоих принцев и теплым письмом из офиса принца и принцессы Уэльских.

