Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественскую открытку с самым счастливым фото 2024 года

Представители королевской семьи Великобритании принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательную рождественскую открытку. Главной деталью стала символическая фотография, где перед камерой предстали принц и принцесса Уэльски со своими тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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Дело в том, что кадр был сделан в день, когда семья королевичей узнала важнейшую новость в 2024 году – Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Соответствующая фотография появилась на Instagram-странице супругов.

"Желаем всем счастливого Рождества", – оставили краткий комментарий Их Высочества под публикацией.

На рождественской открытке можно увидеть всех членов семьи принца и принцессы Уэльских, которые обнимают друг друга и искренне улыбаются. Королевичи не зря выбрали трогательное изображение, ведь оно имеет невероятно важное значение для них и символизирует окончание сложного жизненного этапа.

Кстати, особый смысл рождественской открытки заметили и пользователи сети.

"Идеальная рождественская открытка для всех, кто видел видео. Желаю благословения и здоровья".

"Счастливого Рождества этой прекрасной семье. Это был тяжелый 2024 год, но вы прошли его вместе. 2025 год будет полон здоровья и радости. Мы любим вас всех!"

Напомним, в январе прошлого года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Впоследствии врачи обнаружили, что принцесса Уэльская больна раком. В течение длительного времени она не комментировала свое состояние, однако все же решила известить общественность о болезни и объяснить исчезновение из публичного пространства.

Кейт Миддлтон начала курс химиотерапии, а уже в сентябре 2024 года заявила, что завершила прохождение процедур. Хорошей новостью Ее Высочество решило поделиться в оригинальном формате. Она опубликовала трогательное видео, где собрала множество счастливых кадров с семьей и даже показала своих родителей. Такой формат был достаточно нетипичным для королевской семьи, ведь Кейт Миддлтон создала подборку кадров, где она играет в игры, гуляет или лежит на траве вместе с самыми близкими людьми.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям и Кейт Миддлтон вскоре могут стать королем и королевой.

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