Зима 2026 года стала самой суровой за последние десятилетия: Зеленский отметил стойкость украинцев и сделал заявление о следующем раунде переговоров

Зима 2026 года стала для Украины самой суровой за последние десятилетия. Экстремально низкие температуры и российские обстрелы по энергетическим объектам стали настоящим испытанием для украинского народа.

Однако люди героически перенесли все невзгоды, а энергетики сделали колоссальную работу по восстановлению электроэнергии. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

По словам главы государства, зимой температура воздуха снижалась до минус 20 градусов днем и минус 30 – ночью, а без отопления такие морозы становятся серьезным испытанием для людей.

В то же время украинцы проявили мужество, и даже под обстрелами восстанавливали энергосистему после массированных атак и продолжали выполнять свою работу.

"У нас феноменальные люди", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский о переговорах

По теме переговоров, президент сообщил, что очередной раунд при посредничестве Соединенных Штатов может пройти в начале марта в Абу-Даби.

По его словам, стороны сейчас согласовывают экономические аспекты и аспекты безопасности перед предстоящей трехсторонней встречей.

Напомним, 26 февраля, в Женеве продолжалась работа по переговорному процессу, направленному на окончание войны в Украине. Представители украинской делегации обсудили с американской стороной гуманитарные и экономические вопросы. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что следующую трехстороннюю встречу с участием США и РФ планируют сделать максимально предметной: команды должны детализировать согласованные позиции, чтобы подготовить основу для дальнейших решений.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что ближайшие контакты с представителями США не принесут конкретных решений по территориальным вопросам. Он убежден, что главная сложность мирного процесса заключается не только в военной сфере, но и в отсутствии политической воли для завершения войны. В то же время, по его словам, идет подготовка к новому раунду трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Она, вероятно, состоится в начале марта.

