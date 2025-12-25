10-летняя принцесса Шарлотта устроила сюрприз на рождественской службе Кейт Миддлтон и стала звездой сети. Видео

10-летняя принцесса Шарлотта неожиданно приняла участие в рождественской службе своей матери – принцессы Уэльской Кейт Миддлтон – и вместе с ней исполнила праздничный музыкальный номер. Событие состоялось во время ежегодного рождественского концерта Together at Christmas ("Вместе на Рождество") в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, Великобритания.

Пятое по счету праздничное мероприятие, которое Кейт Миддлтон проводит с 2021 года, состоялось 5 декабря. Телевизионную трансляцию концерта показали в Великобритании накануне Рождества, пишет People.

На этот раз зрителей ожидал неожиданный дуэт матери и дочери – 43-летняя принцесса Уэльская и ее 10-летняя дочь Шарлотта вместе исполнили композицию Holm Sound шотландского композитора Эрланда Купера.

Еще до эфира принц и принцесса Уэльские заинтриговали аудиторию постом в соцсетях. В коротком видео камера медленно скользила по клавишам фортепиано, демонстрируя руку Кейт с узнаваемым сапфировым кольцом, после чего в кадре появилась еще одна рука – вероятно, принцессы Шарлотты.

Подпись к видео была лаконичной: "Специальный дуэт...", а в комментариях отмечалось, что трансляцию можно будет увидеть на телевидении.

Во время самого концерта, который вышел в эфир 24 декабря, зрители увидели, как мать и дочь вместе сели за фортепиано, исполнив спокойную и эмоциональную композицию.

Известно, что музыка занимает особое место в семье Уэльских. В ноябре 2023 года Кейт Миддлтон рассказывала, что принцесса Шарлотта учится игре на фортепиано. Во время общения с пианистом Ланом Ланом на Королевском варьете-перформансе она упоминала, что поощряет дочь больше практиковать. Сам музыкант тогда отметил, что у девочки большой потенциал.

Музыкальный талант самой Кейт Миддлтон стал известен еще в 2021 году, когда она впервые сыграла на фортепиано во время рождественской службы "Вместе на Рождество". Тогда принцесса аккомпанировала певцу Тому Уокеру во время исполнения песни For Those Who Can't Be Here.

Инициативу "Вместе на Рождество" принцесса Уэльская начала как благодарность людям, которые поддерживали свои общины в период пандемии COVID-19. Темой нынешнего мероприятия стала "любовь во всех ее проявлениях". В заявлении Кенсингтонского дворца отмечалось, что событие призвано объединить людей разных поколений, культур и взглядов, напоминая о силе сострадания, единства и человеческого тепла.

