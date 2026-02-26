'Когда пели 'У нас на районе', жюри разворачивалось'. Всюдисвоя – о закулисье 'Х-Фактора' и 'Голоса страны', унижении Сереги и тоске по Украине

Украинская певица Всюдисвоя (настоящее имя Ульяна Малиняк) пережила глубокую депрессию из-за эмиграции в США, которая не отпускала ее на протяжении многих лет. Но благодаря европейскому туру, в который она отправилась со своим мужем, рэп-исполнителем VovaZiLvova, а чуть позже сольному – по Украине, она наконец смогла принять новую реальность и помогать своим творчеством и выступлениями другим иммигрантам.

В интервью для OBOZ.UA Ульяна Малиняк откровенно рассказала о знакомстве с VovaZiLvova, участии в популярных шоу "Х-Фактор-4" и "Голос Украины-10" и призналась, с кем из украинских артистов мечтает спеть дуэтом. Также певица поделилась, какова жизнь на чемоданах с двумя маленькими детьми, вспомнила о самом необычном концерте в Норвегии и объяснила, почему не восхищается Тиной Кароль.

– Ульяна, когда речь заходит об Украине, вы часто плачете. Я также это заметила, когда вы пели на концерте в Лиссабоне. Вас не покидает давняя мечта об украинской сцене и ностальгия по Родине?

– В этом году впервые могу искренне признаться: я отпустила эту мечту. Осознала, что прожила за границей слишком долго. Я и в дальнейшем буду оставаться украинской художницей и писать песни на украинском, однако больше не питаю иллюзий относительно массовой популярности. Это будет творчество "для своих", что-то очень нишевое. И, знаете, мне наконец-то с этим спокойно.

– Вы участвовали в популярном шоу "Х-Фактор-4", где к вам развернулись все члены жюри. Тогда вы очень хотели попасть в команду Сереги – беларуского исполнителя, который впоследствии поддержал полномасштабное вторжение. Чем вам больше всего запомнился тот этап?

– Сегодня благодаря соцсетям ты можешь быть услышанным ровно настолько, насколько сам этого хочешь. Ты создаешь контент – трендовый или нет – и попадаешь в ленту людей так часто, как пожелаешь. Раньше все было иначе: успех зависел от телевидения, поэтому мы все и бегали по кастингам. Тогда во мне еще жили бессознательные, инфантильные надежды: "Вот я приду, меня заметят и все сделают за меня..."

На самом деле это так не работает. Работает только твоя собственная дисциплина и то, что ты вкладываешь в свое дело. Моя преподавательница по вокалу в академии Глиэра Татьяна Русова, которая когда-то учила Тину Кароль и Злату Огневич, всегда говорила: "Не надо ходить по кастингам. Идите на студию звукозаписи и растите как музыканты: записывайте песни, слушайте, анализируйте". Она никогда не одобряла наши "похождения", и только теперь я понимаю почему.

Дальше тренировочного лагеря на "Х-Факторе" я не прошла. Помню, как за кулисами ко мне подошла женщина из продюсерской команды и спросила: "Ты можешь быть менее академичной? Можешь быть менее правильной?" Проблема была в том, что я всегда старалась быть "хорошей девочкой", а для телевидения такой образ не подходит.

Например, у меня брали интервью и спрашивали: "К тебе развернулись все члены жюри, ты счастлива?" Я отвечала, что да, но по-настоящему буду счастлива только тогда, когда пройду весь путь в шоу. Тогда они выключали камеры и настаивали на "картинке" – просили подскочить или как-то иначе проявить бурные эмоции. Им всегда было нужно шоу, а я или не умела, или просто не хотела этого делать. Позже у меня появилось много друзей на телевидении. Я даже некоторое время работала на студии "1+1", пока училась, и часто слышала: "Это все шоу, здесь нужно продавать эмоции".

Помню, как Серега пришел в нашу команду и очень все нагнетал, чем вызвал у многих страх и чувство вины. В тот момент я поняла, что не очень хочу там оставаться. На "Х-Факторе" сильно расшатывали психику, и на самом деле там проходил не тот, кто лучше всех пел, а тот, кто смог выстоять психологически. Ведь прямые эфиры – это испытание не для каждого. Уже на этапе отборов создавали максимально стрессовые условия, чтобы проверить, способны ли конкурсанты овладеть собой и собраться в нужный момент.

Кстати, когда я пробовала свои силы на "Х-Факторе", там также была певица KOLA. Она исполняла песню "Квіти в волоссі" группы "Бумбокс" и даже не попала в эфир. Однако то, как она пела, поразило даже Игоря Кондратюка – он признавался, что шокирован. Это был 2013 год, и это уже было настоящее искусство. Только представьте, сколько лет и какой силы воля ей понадобились, чтобы стать великой певицей. Мы все с чего-то начинали, все старались: кому-то удалось раньше, кому-то – позже.

– На другом шоу, "Голос страны-10", наоборот – к вам не развернулся ни один из членов жюри. Правда ли, что конкурсант не всегда имеет возможность выбрать песню и это становится причиной поражения?

– Для "Голоса страны-10" я сама выбирала песню из списка, который согласовывали заранее, чтобы избежать повторов. О каком-то давлении речь не шла, но все равно там было эмоционально сложнее, чем на "Х-Факторе". При этом я никогда не верила в "зрады" и не разгоняла их, мол, там все куплено. Я живу в мире, где в конце концов существует справедливость, поэтому меня никогда не обижало, что меня не выбрали.

Впоследствии я анализировала "Голос страны" и заметила интересную вещь: когда конкурсанты выбирали традиционные украинские песни, члены жюри к ним часто не разворачивались. Но, например, когда кто-то исполнял "У нас на районе" Потапа и Насти Каменских, где было мало пения, зато много спеси, – тогда они поворачивались. Сейчас все изменилось, а тогда, наверное, это считалось "кринжем" – мол, опять кто-то там со Львовщины выступает...

– Почувствовали ли вы хоть какую-то искренность в поддержке от Потапа и Тины Кароль, которые поощряли вас возвращаться в Украину?

– Им надо что-то говорить. А что они могли сказать другого, если от этого пострадал бы их рейтинг? Даже если они и думали: "Поехали в Америку с VovaZiLvova – так и будьте уже себе там!" – озвучить это не могли. На самом деле на телевидении очень много неискренности: когда думают одно, а говорить должны совсем другое. Поэтому телевизор стоит смотреть значительно реже, чем люди привыкли это делать.

– Кстати, как можете прокомментировать новую песню Тины Кароль "У нас нет света", которую очень захейтили? Среди эмигрантов популярна ваша песня "Свой тыл", которая и мне очень отзывается, однако некоторые украинцы писали под видео довольно неприятные вещи. Как вы вообще относитесь к хейту?

– Не могу сказать, что мне нравится творчество Тины Кароль. Я салютую ее силе воли, она талантливая артистка, но чисто музыкально мы разные.

Что касается хейта, то мне очень помогла поездка в Украину. Когда я впервые за четыре года поехала домой, то, кроме поддержки, радости, любви и силы духа, я ничего в людях не увидела. Никто не осмелился сказать мне в глаза что-то неприятное. Я просто сделала вывод раз и навсегда: оскорбительные вещи пишут несчастные и несмелые люди. Человек может позволить себе лишнее в интернете, потому что знает, что ему за это ничего не будет, но вживую он не готов к конфронтации, поэтому и молчит. Хейт – это неприятно, но в нем скрыто мощное топливо для роста. Если воспринимать его правильно, он только придает силы.

– С кем из украинских артистов вы бы хотели сделать коллаборацию?

– С Валерией Вовк (певица и продюсер из Одессы, которая сочетает традиционные украинские мотивы с современным инди-фолком. – Ред.). Недавно я даже написала ей, что я ее самая большая фанатка. А еще очень хотела бы спеть вместе с группой "Один в каноэ", хотя и не думаю, что это когда-то произойдет.

– Как физически вы выдерживали квартирники и концерты в США с полуторагодовалой дочкой, будучи беременной во второй раз? В прошлом году вы вообще отправились в трехмесячный тур по Европе "Ми тут не дарма" с двумя маленькими детьми. Как вам это удалось?

– Потому что мы официально артисты-авантюристы (улыбается). Мы уже это признали, приняли и определили свою нишу: для нас это нормально. Я очень люблю людей, неформальное общение и оригинальные выступления. Из-за своего характера на запланированных, "серьезных" концертах мне сложно быть собой. Стараюсь вести себя в соответствии с официальностью мероприятия, но возникает впечатление, будто я в кандалах. У меня бывали выступления, где, кроме глупостей, я ничего не говорила.

Но когда все более-менее спонтанно, без претензии на "лучшее шоу в вашей жизни", когда я рассказываю о реальных вещах, мне кажется, в этом есть настоящая польза для людей. Я бы хотела рассказывать об "успешном успехе", но со мной этого не произошло. Можно иметь одни планы на жизнь, а получить совсем другое. И как потом это воспринимать? Мириться или бороться? Именно такие темы мне интересны, и я сама охотно хожу на подобные мероприятия.

Например, я была на выступлении "Песни и разговоры" американского певца Джона Ледженда. Он половину времени пел, а остальное – рассказывал о своем творческом пути. Мы так насмеялись, это было очень интересно! Я видела на сцене человека, который, так же как и я когда-то, не знал, сложится ли его музыкальная судьба. Словом, я почувствовала что-то очень близкое мне.

Поэтому такие туры – это просто лучшее время в моей жизни. Я буду вспоминать их, сколько буду жить, и буду ждать следующих. Мне нравится быть занятой, я люблю дорогу и постоянную смену локаций. Для меня, наоборот, сложно каждый день ходить на одну и ту же работу. Однако я аплодирую людям, которые это делают, ведь без них наступил бы хаос.

– А какой концерт вам запомнился больше всего?

– Очень интересная история случилась в Норвегии. Мне написала женщина и рассказала, что ей приснился наш концерт в их городке. Она начала так искренне уговаривать нас посетить их, что мы в конце концов решили изменить свой маршрут! Я рассказываю это вам сейчас, а у самой мурашки по коже.

Буквально за два дня мы организовали выступление в поселке где-то в глубинке Норвегии. Во время концерта я, как обычно, делилась своей историей и пела, как вдруг заметила, что все зрители плачут. Уже после выступления я узнала, что эти люди оказались в Норвегии совершенно случайно. Они не были дома уже более трех лет. Это были те, кто приехал во Львов в первые дни полномасштабного вторжения, не понимая, что будет дальше и куда двигаться. Когда появились автобусы на Норвегию, они просто сели и уехали. Это люди, которые в моменте принимали решение бежать куда угодно, лишь бы спастись от смерти, которую принесла развязанная Россией война. Они просто спасали жизни своих детей.

Я видела, как мы все вместе – благодаря разговорам и песням – исцелялись, и в тот момент мне стало легче. Моя эмиграция была необдуманной, однако добровольной. Мой путь был непростым и болезненным, но, возможно, мои песни должны были быть написаны именно для таких людей, как я. Это было впервые, когда я по-настоящему поняла: во всем этом был смысл. Если эти песни помогли мне прожить боль и воплотить ее в словах, то этот путь был пройден не зря.

Поэтому я буду писать новую музыку, так как четко почувствовала: те концерты помогли мне пережить всю тоску по Украине. Когда теряешь, например, родного человека, какая первая стадия? Отторжение – когда не принимаешь и не веришь. Следующая стадия – это горевание, которое у меня заняло 11 лет. Это было прощание с той жизнью, которая закончилась после нашего отъезда. Потом мы были привязаны к документам, не могли выезжать. Можно было сделать смелый шаг: все оставить и вернуться в Украину, но было жаль времени и пути, который уже прошла здесь, жаль средств, вложенных в документы. И когда горевание наконец завершилось, пришло настоящее принятие.

Благодаря тому, что у нас был 41 концерт в Европе, я 41 раз рассказывала о своем пути, 41 раз пела песни об эмиграции и 41 раз давала себе возможность прожить это снова и окончательно отпустить...

– С вашим мужем VovaZiLvova вы вместе почти 15 лет. Какова история вашего знакомства?

– Подробная история нашего знакомства описана в песне "Ангелу" – мы познакомились на съемках клипа. Я всегда была застенчивой и думаю, что не смогла бы самостоятельно побороть свои страхи, если бы не присутствие Вовы, его любовь и поддержка. Хотя песни я писала сама, то, что все они в конце концов появились на свет, – это действительно его заслуга. Я очень ему благодарна за это.

– Когда вы были в Украине, то выступали сольно. Какой формат вам ближе – в дуэте с мужем или в одиночку?

– Я никогда не хотела быть бэк-вокалисткой или оставаться на втором плане, потому что всегда имела большие амбиции. Однако проекта Vsiudysvoia в таком виде не было бы, если бы не мой опыт совместных выступлений с Вовой. Я видела, как он общается с публикой: на сцене и вне ее он остается собой, то есть не "включает" артиста. Раньше я считала, что на сцене нужно быть лучшей версией себя или вести себя как-то особенно. Но эта простота появилась во мне и в моем проекте именно благодаря тому, что я много лет выступала с ним в дуэте. Хотя я и была "в тени" – мало говорила, но много слушала, наблюдала и училась.

Собственный проект мне, конечно, ближе, ведь в нем я могу проявить себя именно так, как хочу я. В совместной работе всегда есть место компромиссам: мы постоянно о чем-то договариваемся и советуемся.

Признаюсь, не весь наш совместный репертуар мне по душе. Бывает так: Вова написал песню, он от нее в восторге, а мне она "не заходит". Он умолял меня ее записать – мы это сделали, а теперь он перед каждым концертом уговаривает меня ее спеть (улыбается). Но у нас все по-человечески, ведь мы партнеры не только на сцене, но и в жизни.

