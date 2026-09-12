Николь Кидман совершила редкий выход в свет с младшей дочерью, которая росла в тени. Фото

Голливудская актриса Николь Кидман появилась на публике в компании своей 15-летней дочери Фейт Маргарет, которая довольно редко бывает на публичных мероприятиях. Они вместе посетили полуфинал мужского турнира Открытого чемпионата США по теннису US Open-2026 в Нью-Йорке.

Видео дня

Для появления на спортивном мероприятии знаменитость с дочерью выбрали повседневные, но в то же время стильные образы, пишет Hello. Николь Кидман и Фейт довольно много смеялись и держались за руки, что свидетельствует об очень теплых отношениях между ними.

Кинозвезда одела джинсы прямого кроя, укороченную нежно-голубую рубашку и модные кроссовки на низкой подошве. Фейт Маргарет, со своей стороны, отдала предпочтение более романтичному образу, скомбинировав платье в горошек с открытым декольте, "вьетнамки" на небольшом каблуке и белый свитер, который завязала на плечах.

Совместный выход звездной матери и дочери в свет особенно привлекает внимание, учитывая, что девушка росла в тени. Николь Кидман вместе со своим бывшим мужем, кантри-певцом Китом Урбаном, всегда заботились о личных границах своих детей – Сандей Роуз и Фейт Маргарет – поэтому долгое время держали их подальше от глаз общественности.

"Раньше я никогда не брала их с собой на публичные мероприятия, потому что заботилась об их частной жизни. Не хотела, чтобы они слишком рано оказались в центре внимания", — поделилась актриса.

Однако по мере взросления дочери Николь Кидман начали вести гораздо более публичный образ жизни. Особенно это касается ее старшего ребенка Сандей Роуз. Девушка начала развивать модельную карьеру, а выйдя на подиум во время недавнего показа Dior, уверенно поставила на место критиков, которые называли ее "неуклюжей и слишком тяжелой".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "слишком молодой" вид 59-летней Николь Кидман на красной дорожке разделил поклонников на два лагеря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!