Фурор или модный провал: "слишком молодая" внешность 59-летней Николь Кидман на красной дорожке разделил поклонников на два лагеря

59-летняя актриса Николь Кидман вновь вызвала бурные дискуссии в сети по поводу своей внешности. После появления актрисы на премьере фильма "Практическая магия 2" в Лондоне (Великобритания) одни восхищались тем, насколько молодо она выглядит, а другие, наоборот, заявили, что звезда "слишком старается выглядеть молодо" и ее образ выглядит неестественно.

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Как сообщают в Fashion Times, в соцсетях обсуждали не только лицо Кидман, но и то, как она вела себя перед камерами. Актриса активно позировала, много улыбалась, прижималась к коллеге Сандре Баллок и держала ее за руку. Кому-то это показалось милым, а кто-то назвал поведение знаменитости "наивным" и "навязчивым".

"Старается выглядеть молодо", – писали критики.

В то же время у Кидман нашлось немало поклонников. Фанаты писали, что она великолепно выглядит для своих 59 лет, и подчеркивали: актриса вполне может носить и делать то, что ей нравится, независимо от возраста.

При этом знаменитость в свое время откровенно рассказывала о бьюти-процедурах. Еще в 2011 году она призналась, что пробовала ботокс, но результат ей не понравился.

"Я пробовала многое, но, кроме спорта и правильного питания, большинство вещей не дают никакого эффекта. Я делала ботокс. Мне не понравилось, как выглядело мое лицо после этого. Теперь я уже им не пользуюсь. Я снова могу двигать лбом!" – говорила актриса.

В частности, на премьеру "Практической магии 2" Кидман пришла в эффектном платье Chanel, созданном на заказ. Серебристое платье без бретелек было покрыто блестками и золотыми цепочками.

Обтягивающий силуэт подчеркивал фигуру актрисы, а высокий разрез открывал ногу. Наряд она дополнила волнистыми прядями волос и сдержанным макияжем.

Модные критики в целом отнеслись к платью благосклонно. В то же время некоторым комментаторам не понравилась прическа, а кто-то считал, что высокий разрез сделал образ слишком откровенным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николь Кидман "растанула" на глазах из-за нового тренда на худобу.

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