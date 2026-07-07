Дочь самой красивой женщины мира Николь Кидман с "немодельным" лицом и тяжелой походкой покорила подиум, вопреки критике. Фото

Дочь голливудской звезды Николь Кидман, которую журнал People в 2002 году назвал самым красивым человеком в мире, несмотря на волну критики после своего дебюта на подиуме в прошлом году, во второй раз приняла участие в показе Dior на Неделе моды в Париже. 18-летняя Сандей Роуз доказала, что не собирается отказываться от модельной карьеры из-за хейтеров.

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Дочь Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана вышла на подиум во время презентации коллекции осень/зима от Dior. Для выхода она выбрала вязаное серо-розовое пальто, которое дополнила клатчем с принтом и обувью в тон. Волосы девушки уложили с прямым пробором, а макияж сделали максимально естественным.

Как сообщает Daily Mail, как и после первого выхода на подиум в 2024 году, пользователи сети начали обсуждать походку Сандей. Многие назвали ее неуклюжей и слишком тяжелой, а также раскритиковали серьезное выражение лица модели.

В соцсетях появились десятки резких комментариев. Одни сравнили ее походку с "топотом", другие заявили, что девушке стоит брать уроки дефиле, а некоторые вообще поставили под сомнение ее место в модельном бизнесе, намекая, что карьеру ей открыли знаменитые родители.

Для дочери Кидман это не первый выход на мировые подиумы. В октябре 2024 года она дебютировала на показе коллекции Miu Miu весна-лето 2025 в Париже, открыв шоу в белом платье, гетрах и туфлях с открытым носком. Тогда ее появление также вызвало оживленные обсуждения, ведь многие обратили внимание на то, что внешность девушки существенно отличается от классических модельных стандартов.

Именно из-за этого в сети нередко называют Сандей обладательницей "немодельного" лица. В то же время модные бренды продолжают приглашать ее на свои показы.

Напомним, что Николь Кидман в свое время сама начинала карьеру с модельных съемок. В14 лет она украсила обложку австралийского журнала Dolly, а впоследствии полностью посвятила себя актерской карьере.

В 2002 году журнал People признал ее самым красивым человеком мира, и с тех пор актриса остается одной из самых известных звезд Голливуда. Ее дочь, похоже, выбрала другой путь – и, несмотря на волну хейта, продолжает завоевывать себе имя в мире высокой моды.

Ранее OBOZ.UA писал, почему Николь Кидман в 58 лет "больше не похожа на себя" и какую зависимость ей приписывают фанаты. В соцсетях сразу появились комментарии о неузнаваемом лице, злоупотреблении инъекциями и даже предположения о психологической зависимости.

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