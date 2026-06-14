"Никогда не перестану любить": вдова Юрия Фелипенко сделала трогательное признание в годовщину его гибели и дала важное напутствие украинцам

Вдова украинского актера Юрия Фелипенко, который ровно год назад отдал жизнь за свободу и независимость Родины, инфлюенсер Екатерина Мотрич, с болью почтила его память. Основательница YouTube-шоу "ебаут" посвятила погибшему любимому эмоциональный пост, в котором откровенно призналась: невероятно скучает по нему и их совместной жизни.

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По словам Мотрич, за год без мужа она кардинально изменилась и научилась "жить за двоих", однако никогда не переставала скорбеть. Своими чувствами инфлюенсер поделилась на личной странице в Instagram.

"Я скучаю по его голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походке, духам, которые смешивались с запахом тела. Скучаю по нашим разговорам о том, какие все глупые, а мы не глупые. Я так скучаю по тому, как он мастерски играл словами, придумывая мне или коту новые клички. Скучаю по сообщениям, что все 450, скучаю по усталым глазам, по счастливому голосу при встрече. Скучаю по мечтам и планам, по любимой вредной еде, с которой я боролась, по дурацким футболкам, по любви, клятвам и обещаниям. Я безумно скучаю по физическому существованию Юры", – написала инфлюенсер.

Екатерина Мотрич отметила, что через год после гибели Юрия Фелипенко ей стало легче, однако совсем не лучше. По словам инфлюенсера, со временем ее боль от потери просто трансформировалась и изменила ритм жизни.

"Мне удалось завоевать жизнь. Сделать так, чтобы было вдохновение жить за двоих, но это вовсе не означает забвение, равнодушие или конец скорби. Наверное, даже наоборот, когда психика адаптируется, то память и действия становятся более осознанными и важными. Юра как будто растворился внутри и за этот год стал частью меня. Его мимика, жесты, интонации стали во мне еще заметнее. Тепло от того, что порой своим существованием я как бы продолжаю его жизнь, наверное", – высказалась Мотрич.

В конце эмоционального поста основательница шоу "ебаут" обратилась к украинцам с важным призывом: убивать в себе все русское. Она подчеркнула, что именно из-за РФ оборвалась жизнь Юрия Фелипенко и она никогда не простит этого оккупантам.

"Юру убила Россия. И я никогда им этого не прощу. Так же как и никогда не перестану хранить память. Никогда не забуду все важное и неважное с ним. Никогда не перестану его любить. Никогда не позволю забыть", – подытожила инфлюенсер.

Напомним, что Юрий Фелипенко погиб 14 июня 2025 года, когда вместе с побратимами выезжал с позиции. Он проходил службу в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона, в ряды которого вступил в апреле 2024 года.

В последний путь актера, которому навсегда осталось 32 года, проводили 19 июня. Проститься с Фелипенко пришло множество его друзей, коллег и поклонников. После траурной церемонии его похоронили на Берковецком кладбище.

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