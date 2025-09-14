'Точно заслуживал': вдова актера-воина Юрия Фелипенко показала, как 'передала' ему награду от президента Украины

В День украинского кино президент Владимир Зеленский посмертно отметил актера и воина Юрия Фелипенко орденом "За заслуги" III степени. Награду из рук главы государства получила его жена – пиарщик, блогер и ведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич.

После церемонии она отправилась на Берковецкое кладбище, где похоронен Юрий, чтобы "передать" ему орден. Трогательные фото с могилы Мотрич опубликовала в своем Instagram.

"Юрчик был награжден орденом "За заслуги" III степени. Он точно заслуживал этой и многих других наград. Спасибо, Владимир Зеленский и Госкино", – написала вдова.

Память о Фелипенко почтили и в Театре на Подоле, где актер работал с 2016 года. Коллектив отметил, что его талант был неоспоримым, а смерть – неописуемой потерей.

"Наш Юрий Фелипенко отмечен орденом "За заслуги" III степени (посмертно). Юрий работал в Театре на Подоле с 2016 года, и каждый, кто хоть раз видел его на сцене, согласится: он был выдающимся актером. В апреле 2024 года Юрий мобилизовался в ряды ВСУ в составе БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр. 15 июня 2025 года россия убила Юрия Фелипенко. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за будущее Украины. Мы не простим ни одной жертвы этой войны. Светлая память и вечное уважение Герою. Спасибо за Чин!" – написали представители театра.

Прощание с Юрием Фелипенко состоялось 19 июня в Киеве. Родные, друзья, коллеги и собратья пришли провести его в последний путь. Военного похоронили на Берковецком кладбище. Для Екатерины Мотрич это стало моментом прощания не только с мужем, но и со всей их совместной жизнью, которую война оборвала так внезапно.

Во время церемонии и посещения могилы девушка призвала украинцев "убить в себе все русское", подчеркивая важность памяти о тех, кто отдал жизнь за страну. Позже Мотрич вспомнила последнее сообщение любимого за 30 минут до гибели и призналась, почему не раскрывает подробности со службы.

