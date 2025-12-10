Никита Добрынин отреагировал на помолвку Даши Квитковой и признался, что думает о ее женихе, который живет с их сыном

Бывший муж Даши Квитковой, шоумен Никита Добрынин, подробно высказался о ее новых серьезных отношениях с футболистом Владимиром Бражко, а также о том, как он относится к совместному проживанию жениха с их общим 4-летним сыном Львом. В сентябре 27-летняя блогер Даша Квиткова, известная как победительница 9-го сезона шоу "Холостяк", ошеломила поклонников неожиданной новостью о своей второй помолвке.

Во время разговора с журналисткой Натальей Тур Добрынина спросили, возникает ли ревность к ребенку из-за появления в жизни сына другого мужчины, а также в каких отношениях он находится с женихом Квитковой. Добрынин подтвердил, что они с Владимиром пересекаются, поскольку видятся на совместных праздниках, и отметил важность нахождения общего контакта.

По словам телеведущего, общение между мужчинами остается корректным и конструктивным. Он подчеркнул, что конфликтов или напряженных моментов во взаимодействии нет, и описал отношения как спокойные.

"Мы все равно пересекаемся. Мы виделись сегодня на празднике. А находить контакт – это самое важное. В прекрасных с ним отношениях, поэтому с этим вообще проблем нет", – объяснил Добрынин.

Телеведущий отдельно подчеркнул, что для него главным приоритетом является эмоциональное состояние сына. Он дал понять, что личные чувства взрослых не должны влиять на психологический комфорт ребенка.

"Мне самое главное: как чувствует себя ребенок. Для меня это просто основа основ. Если ему комфортно, супер", – отметил Добрынин.

Отдельно прозвучал вопрос о возможной путанице ролей в жизни маленького Льва, ведь в подобных ситуациях дети иногда начинают воспринимать нового партнера матери как родного отца. Журналистка поинтересовалась, обсуждал ли Добрынин этот момент с Квитковой.

В ответ телеведущий заявил, что не видит в этом никакой проблемы. По его словам, ребенок четко понимает, кто является его отцом, а кто – партнером мамы.

"Он это и так знает, он это видит. Нет никакой подмены понятий. Он прекрасно знает, осознает – кто где. Здесь самая главная детская психика, и чтобы он был обернут вниманием, теплом, безопасностью. Для меня это очень важно. Поэтому мое сердце спокойно за малого", – сказал шоумен.

Новый возлюбленный в жизни Даши Квитковой

Напомним, в начале сентября Даша Квиткова сообщила о помолвке и объявила о намерении во второй раз выйти замуж. В соцсетях блогер опубликовала серию романтических фото, на которых показала кольцо с крупным бриллиантом, и подписала кадры словами: "Тысячу раз "да". Ангелы на небесах завидуют, зная, что мы нашли друг друга".

Помолвка состоялась на специально выбранной живописной локации. Особое внимание в сети привлекло помолвочное кольцо.

По оценкам журналистов, украшение из белого золота с бриллиантом в форме капли может стоить от нескольких тысяч до более ста тысяч долларов в зависимости от бренда. Из-за схожести моделей точно установить производителя невозможно, однако вероятно, речь идет об одном из люксовых ювелирных домов.

Избранником Квитковой стал 23-летний полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко. Футболист является воспитанником клубной академии, выступал за луганскую "Зарю", а в составе молодежной сборной Украины завоевал бронзовые медали Евро-2023. В последние годы его считают одним из перспективных игроков своего поколения.

Первые слухи о романе пары появились еще в начале лета. Со временем Даша и Владимир все чаще появлялись вместе, не скрывая близких отношений, а в июле роман фактически перестал быть тайной. Сейчас пара живет вместе.

