Даша Квиткова объявила о помолвке: что известно о возлюбленном-футболисте и сколько стоит ее кольцо с бриллиантами. Фото

26-летняя блогер Даша Квиткова сообщила о новом этапе в жизни – она во второй раз выходит замуж. В соцсетях инфлюенсер обнародовала серию романтических снимков, на которых продемонстрировала кольцо с большим бриллиантом.

Видео дня

Она подписала фото словами: "Тысячу раз "да". Ангелы на небесах завидуют, зная, что мы нашли друг друга". Помолвка состоялась на живописной локации, которую пара выбрала специально для этого дня.

Новость мгновенно собрала тысячи лайков и волну комментариев от друзей и коллег. Юрист Кристина Горняк пожелала Даше долгой любви, актриса Наталка Денисенко назвала момент невероятно красивым, а солистка группы KAZKA Александра Зарицкая подчеркнула, что это "прекрасные ощущения, которые хочется переживать снова и снова".

Роскошное кольцо и его вероятная стоимость

Главной изюминкой стало кольцо – ювелирное изделие из белого золота с бриллиантом в форме груши и россыпью мелких камней вокруг него. Именно благодаря подобному дизайну появились две версии происхождения украшения. Журналисты предполагают, что это может быть модель Graff Constellation Pear Shape Diamond Engagement Ring стоимостью около 8 400 долларов (примерно 350 тысяч гривен). В то же время Cartier имеет похожие позиции, где цена стартует от 58 тысяч и может достигать 145 тысяч долларов.

Из-за идентичности многих моделей точно сказать, какого бренда обручальное кольцо, невозможно. И Graff, и Cartier принадлежат к элите ювелирного мира, а их изделия выбирают самые известные селебрити.

Кто такой Владимир Бражко

Избранник блогера – Владимир Бражко, 23-летний полузащитник киевского "Динамо". Он родился 23 января 2002 года в Запорожье, первые шаги в футболе делал в местном "Металлурге", а в 2016 году продолжил тренировки в академии "Динамо".

Владимир выступал за юношеские команды клуба и дебютировал в Юношеской лиге УЕФА в сентябре 2021 года, где сразу отметился голом с пенальти в матче против "Бенфики". В 2022-м полузащитник перешел в луганскую "Зарю", где получил первый игровой опыт на уровне Премьер-лиги и отметился голом в ворота своей нынешней команды – "Динамо". В составе молодежной сборной Украины Бражко завоевал бронзу на Евро-2023, став одним из самых перспективных игроков своего поколения.

Как развивался роман

Первые намеки на серьезные отношения пары появились еще в начале лета, когда Владимир выложил в Stories короткое видео: темная улица, а к нему с объятиями бежит светловолосая девушка, очень похожая на Квиткову. Хотя ролик вскоре удалили, поклонники уже тогда начали активно обсуждать возможный роман. В дальнейшем блогер и футболист неоднократно снимали совместные шутки для TikTok, появлялись вместе на мероприятиях и посещали свадьбы одноклубников, не скрывая близости.

В июле отношения стали фактом – пара все чаще публиковала кадры вместе, а Даша не скрывала, что рядом с Владимиром чувствует себя счастливой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Квиткова вернула в моду тренд 90-х и удивила сочетанием цветов. Стиль тогда действительно был несколько специфический, но отдельные вещи заслуживают того, чтобы снова оказаться в нашем гардеробе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!