Естественная красота или магия скальпеля? Пластический хирург ответила, делали ли 'операции красоты' Дорофеева, Тина Кароль и другие звезды

Пластический хирург Анна Бродская поделилась своим экспертным мнением относительно того, какие изменения в своей внешности могли сделать звезды отечественного шоу-бизнеса. Она проанализировала вид Тины Кароль, Нади Дорофеевой, Рамины Эсхакзай и других знаменитостей, и высказалась, решались ли они на какие-то "операции красоты".

Эксперт отметила, что некоторые селебрити могли усовершенствовать свои черты лица или тело с помощью хирургических вмешательств, а кто-то просто усердно работал над собой, поэтому смог достичь впечатляющего результата. Об этом она заговорила в проекте "Плітки великого міста".

Первой звездой, об изменениях во внешности которой хотел узнать ведущий шоу, стала певица Тина Кароль. По мнению Анны Бродской, исполнительница не делала никаких пластических операций, однако пользуется услугами косметолога. В частности, по словам хирурга, артистка заметно похудела, что непосредственно повлияло на черты ее лица.

Естественную красоту, по словам эксперта, сохраняет и ведущая Рамина Эсхакзай. Бродская подчеркнула, что журналистка сбросила несколько килограммов, а также начала пользоваться услугами более профессиональных визажистов, благодаря чему выглядит лучше.

В свою очередь автор проекта отметил, что, по его мнению, сейчас Эсхакзай имеет более удлиненную форму лица. В ответ на это пластический хирург отметила, что с годами люди меняются, у них исчезают круглые щечки и для этого совсем не надо делать операции.

А вот исполнительница Слава Каминская пользовалась услугами пластического хирурга. По словам Анны Бродской, бывшая участница группы "НеАнгелы" увеличивала грудь, делала ринопластику – операцию по изменению формы носа, и, возможно, увеличивала губы. По мнению эксперта, все изменения во внешности певицы сделаны довольно качественно.

Высказалась пластический хирург и о Наде Дорофеевой. Она считает, что артистка не делала никаких "операций красоты".

Блогер Даша Квиткова корректировала форму носа. Интернет-деятельница сама рассказывала, что делала ринопластику, поэтому это не является тайной.

Заметим, что Анна Бродская начала работать в сфере пластической хирургии с 2012 года. Она специализируется на таких процедурах как: блефаропластика (коррекция области вокруг глаз), аппаратное омоложение, липосакция (коррекция контуров тела и лица) и эндоскопический подъем бровей и лба (подтяжка верхней трети лица).

