'Мы уже неотъемлемая часть европейской семьи': Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и заявил, что Украина уже является неотъемлемой частью европейской семьи. По его словам, поддержка Украины со стороны европейских государств после начала полномасштабной войны стала сознательным выбором европейцев.

Зеленский вспомнил о поддержке Украины, европейской интеграции и общем будущем Украины и ЕС. Поздравление главы государства обнародовали в его Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что Украина защищает не только собственное будущее, но и Европу. Он отметил, что с начала полномасштабной войны европейские государства остаются рядом с Украиной, поддерживая ее санкциями и пакетами помощи.

"Сегодня День Европы. И Украина отмечает его не формально или плакатно, а действительно зная, что мы уже неотъемлемая часть европейской семьи. Мы защищаем наше будущее. Защищаем нашу Европу. С первых дней полномасштабной войны и до сих пор Европа с Украиной. И это не благотворительность, а выбор европейцев", – говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил европейских партнеров за поддержку и помощь Украине. Зеленский подчеркнул, что мирная и свободная Европа невозможна без мирной и свободной Украины.

"Европейская граница проходит сейчас не на карте, а по линии между свободой и страхом. Там, где стоит Украина, там заканчивается империя зла. И именно там начинается Европа. Мы благодарим каждого европейского лидера за то, что в этой борьбе мы вместе. Спасибо за каждый пакет помощи, каждый пакет санкций, за каждый шаг и решения, которые доказывают, что мы одинаково смотрим на будущее, одинаково понимаем, что Европа сейчас – это гораздо больше, чем Союз экономик, это коалиция мировоззрений, единого понимания, что Европа не будет свободной и мирной, без свободной и мирной Украины"

Отдельно Зеленский упомянул о процессе европейской интеграции Украины. Он напомнил о статусе кандидата на вступление в ЕС, переговорах о членстве. По словам президента, Еврокомиссия подтвердила готовность всех шести кластеров к открытию.

"Сегодня Украина и Европа не просто партнеры, это почти единый организм, одна семья. И это не просто лозунги, это факты. Статус Украины как кандидата, переговоры о вступлении, полный скрининг законодательства. И сегодня Еврокомиссия подтверждает все шесть кластеров готовы к открытию. Все это – наш путь. путь Украины в Европу", – подытожил глава государства.

В СБУ заявили о единстве с европейскими союзниками

К поздравлениям с Днем Европы присоединились в Службе безопасности Украины. Там заявили, что Украина сегодня является не просто частью Европы, а государством, которое совместно с союзниками ежедневно отстаивает ценности свободы и демократии. В ведомстве также отметили, что поддержка Украины проявляется "не на словах, а в реальных решениях".

"Украина сегодня – это не просто часть Европы. Это государство, которое вместе с союзниками ежедневно борется за ценности, без которых невозможен свободный мир. За право жить свободно. Говорить на своем языке. Самостоятельно выбирать будущее. Не бояться. Европа для нас значит не только общие границы или политические союзы. Это о людях, которые умеют быть рядом в самые трудные моменты. О поддержке, которая ощущается не на словах, а в реальных решениях", – говорится в сообщении.

Военная разведка подчеркнула важность европейской поддержки Украины

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что результат российско-украинской войны будет определять будущее всей Европы. В разведке отметили, что украинцы продолжают борьбу, поскольку разделяют ценности свободного мира.

"Украинская нация, которая выбрала путь европейской интеграции, потому что разделяет фундаментальные для свободного мира ценности свободы, сейчас продолжает вооруженную борьбу с российским агрессором", – заявили в ГУР.

Отдельно в ГУР отметили сотрудничество украинской военной разведки с европейскими партнерами. В ведомстве назвали такое взаимодействие "одним из самых убедительных признаков сплоченности" на фоне общей угрозы. Разведчики подчеркнули, что в европейских столицах осознают уровень угрозы для континента.

"В новой архитектуре глобальной безопасности, которая формируется прямо сейчас, Европа должна стать ведущей силой, лидером, гарантом защиты демократии – готовой и способной действовать. Закаленная в бою Украина уверенно движется к полноправному членству в ЕС, и наш уникальный опыт ведения современной войны, а также высочайшая преданность идеалам свободы и достоинства – главные факторы, которые уже сейчас укрепляют нашу общую силу ради безопасности и развития европейских наций, ради будущего", – говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека отметил общие демократические ценности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что европейский выбор Украины необратим и закреплен в конституции. По его словам, День Европы символизирует единство вокруг прав человека, демократии и верховенства права.

"Для Украины европейский выбор является необратимым и закреплен на конституционном уровне. Он означает последовательное утверждение принципов верховенства права, обеспечение прав и свобод человека, укрепление демократических институтов и социальной справедливости", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также заявил, что в условиях российской агрессии поддержка европейских государств имеет определяющее значение. Он отметил, что страны ЕС предоставили убежище миллионам украинцев и обеспечивают гуманитарную, военную и политическую помощь.

"Европейские государства – надежные партнеры Украины. Они предоставили убежище миллионам украинцев и обеспечивают комплексную поддержку – гуманитарную, военную и политическую. Совместно мы отстаиваем принципы справедливости в различных сферах. Спасибо европейскому сообществу за последовательную поддержку Украины", – подчеркнул он.

Напомним, высокопоставленные европейские государства и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 9 мая совершили визит солидарности во Львов. На Марсовом поле они почтили память защитников, павших за Украину в российско-украинской войне.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Евросоюзе анонсировали важное решение по трибуналу для России за агрессию против Украины. Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас заявила, что 9 мая ЕС предоставит окончательное политическое согласие на создание трибунала для РФ: уже есть реестр военных преступлений, а также технические детали по его работе.

