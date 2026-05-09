Королева Камилла нарушила собственное модное правило и поразила редким образом на конных соревнованиях. Фото

Во время почти каждого публичного выхода королева Великобритании Камилла придерживается одного модного правила – одевает изысканные платья, однако для появления на соревнованиях по конному троеборью она отошла от привычного образа. Ее Величество нарядилась в стильный черный костюм.

Образ жены короля Чарльза III сочетал комфорт и элегантность, а что самое важное, стал настоящим сюрпризом для общественности, ведь в прошлый раз она появлялась на этом мероприятии в традиционном для себя платье. Об этом пишет Hello.

Королева Камилла предстала перед публикой в комфортных брюках прямого кроя, которые скомбинировала с объемным пиджаком в тон. Акцентов образу Ее Величество добавила с помощью контрастной белой рубашки и нескольких украшений, а из обуви выбрала комфортные кроссовки.

Светлые волосы королева Камилла уложила привычным для себя способом – закрутила кончики прядей от лица, благодаря чему прическа стала более объемной. Она нанесла легкий макияж, создав акцент на взгляде.

Заметим, что с 2009 года Ее Величество является президентом клуба Ebony Horse Club. Его деятельность направлена на благотворительную цель, ведь организаторы использую верховую езду для помощи молодежи из неблагополучных семей.

