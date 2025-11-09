'Невероятное мужество!' Анджелина Джоли выразила восхищение стойкостью украинцев

Американская актриса Анджелина Джоли поделилась своими впечатлениями после визита в Украину. Она рассказала, что посещала Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, живущими под постоянными российским обстрелами.

Джоли отметила невероятное мужество украинцев, а также мастерство местных волонтёров, которые поддерживают людей в условиях войны. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Визит в Николаев и Херсон

Актриса акцентировала внимание на то, что во время посещения Херсона слышала в небе низкий гул из-за дронов, которые представляют серьезную опасность мирным жителям. Джоли подчеркнула, что испытала тяжести войны всего на несколько дней, в то время как украинцы живут с этим постоянно.

"Местные жители называют это "человеческим сафари": дроны постоянно используются для отслеживания, охоты и террора людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и ждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего пару дней. Местные семьи живут с этим каждый день", – заявила актриса.

Джоли сравнила Украину с Газой и Суданом

Также она рассказала, что местные жители делились с ней психологическим бременем жизни под постоянной угрозой и о глубоком страхе быть забытыми миром. В этом контексте она удивилась, что дипломатические усилия по-прежнему не принесли никакого результата для приближения мира.

"Трудно понять, как в мире с таким мощным дипломатическим потенциалом мирные жители Украины, Судана, Газы, Йемена, Демократической Республики Конго и многих других мест ежедневно страдают – как будто власть имущие ничего не могут сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех мирных жителей в равной степени. В меня вселяет надежду невероятное мужество и мастерство местных организаций, волонтёров и тех, кто их поддерживает", – написала Джоли.

Что предшествовало

Американская звезда Анджелина Джоли на днях приехала с тайным визитом в Украину и отправилась в Херсон, где посетила родильный и детский госпитали и встретилась с украинскими малышами, медицинским персоналом, волонтерами и семьями, которые ежедневно живут под угрозой вражеских обстрелов.

По данным Politico, во время путешествия знаменитости произошел инцидент: сотрудники ТЦК задержали одного из ее охранников. Официальные украинские источники не подтвердили, однако и не опровергли информацию.

Сейчас мужчина, который сопровождал звезду, находится в одном из военкоматов Николаевской области и проходит ВВК. Туда поехала его девушка Юлия Лотицкая. По информации источников в Сухопутных войсках ВСУ, у задержанного Дмитрия Пищикова не обнаружили военно-учетных документов. Мужчину доставили в 1-й отдел Вознесенского районного ТЦК и СП в городе Южноукраинск для проверки его статуса как военнообязанного.

Как сообщал OBOZ.UA, после обнародования информации в СМИ о задержании одного из охранников Джоли украинские соцсети взорвались волной мемов. OBOZ.UA собрал самые оригинальные реакции на инцидент.

