Нет денег: победительница Нацотбора 2026 объяснила, что с ней будет, если спонсоры не захотят финансировать ее выступление на Евровидении

Победительница Национального отбора 2026 LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) поделилась, что для создания достойного номера на Евровидение необходимо потратить довольно большую сумму средств, поэтому они с командой в ближайшее время будут искать спонсоров. Артистка искренне надеется, что ее выступление на международной арене захотят профинансировать, ведь в противном случае ей придется "влезть" в долги.

По словам исполнительницы, даже сейчас все члены ее команды работают на "волонтерских началах", поскольку нет денег, чтобы выплатить им зарплату. Об этом певица рассказала в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"На сегодня расходов нет, потому что нам еще нечего тратить. Мы формируем бюджет, собираем все идеи. Все люди работают сейчас на волонтерских началах и надеются, что их работа будет оплачена. Мы планируем в ближайшее время начинать искать спонсоров, какие-то вовлеченности. Суммы огромные, все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их надо самостоятельно находить", – поделилась певица.

Как призналась LELÉKA, такая ситуация добавляет определенной рискованности ее подготовке к выходу на главную сцену Европы, ведь без спонсоров она может оказаться в затруднительном положении: "Тогда мы будем как некоторые из финалистов прошлых лет, которые так и не нашли этих средств, поэтому до сих пор выплачивают долги. Я очень надеюсь, что у нас этого не будет. Речь сейчас не идет о какой-то моей творческой реализации. Мы хотим как можно более достойно и красиво представить Украину".

По словам артистки, сейчас они с командой формируют детальный бюджет, необходимый для создания качественной постановки. После завершения этого этапа они будут подавать запросы на финансирование.

Напомним, что LELÉKA одержала победу на Нацотборе 2026, получив самые высокие баллы как от профессионального жюри, так и зрителей, то есть по десять. Она выйдет на сцену Евровидения, которое в этом году пройдет в Вене, с песней Ridnym.

