Ненавидел Россию, но похоронен в Москве: как выглядит могила Жванецкого и о чем он говорил с Зеленским незадолго до смерти

Ровно пять лет назад, 6 ноября 2020-го, ушел из жизни популярный писатель родом из Одессы Михаил Жванецкий. Причиной смерти сатирика, который в свое время выражал желание "сравнять Россию с землей", стал рак простаты.

Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. OBOZ.UA решил напомнить, как выглядит могила сатирика и о чем он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским незадолго до ухода в вечность.

Похороны Михаила Жванецкого состоялись в закрытом формате, однако в сети все же появлялись кадры с траурной церемонии. Проститься с писателем пришло немало российских знаменитостей, среди которых были Алла Пугачева и Максим Галкин. Тогда на могиле сатирика установили крест, вокруг которого разместили большое количество цветов.

Со временем на месте захоронения Жванецкого появился довольно необычный памятник. Скульптор Владимир Соскиев изобразил на черной каменной плите силуэт писателя, который якобы делает шаг вперед. На постаменте указаны годы рождения и смерти сатирика, а также его имя.

Что интересно, последние годы жизни Михаил Жванецкий хотел провести подальше от публичности. Об этом писатель рассказывал своему другу, диктору Владимиру Березину.

"Во время нашей последней встречи он сказал мне: "Хочу успеть побыть простым стариком, мечтаю успеть понять, какой бывает жизнь без гастролей и концертов, пора заканчивать эту вечную погоню", – говорил товарищ сатирика.

Вскоре после этого разговора Жванецкий действительно объявил, что уходит со сцены и ставит точку в успешной карьере. Однако долго насладиться спокойной жизнью ему не удалось. Через месяц сатирик умер.

Разговор Жванецкого с Зеленским

Через несколько дней после смерти писателя украинский журналист Дмитрий Гордон обнародовал их архивное фото. На снимке ведущий держал телефон для Жванецкого, который общался с Владимиром Зеленским.

"И еще одно историческое фото. За несколько дней до выборов президента Украины мы связываем Михаила Михайловича по громкому с Владимиром Зеленским. Это был очень смешной разговор", – писал журналист.

В свою очередь главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман отметила, что за неделю до президентских выборов в Украине Жванецкий пожелал Зеленскому победы.

Отношение к России

В прошлом году в российском городе Ростов-на-Дону установили памятник сатирику. Тогда россияне устроили торжественное открытие монумента, однако некоторые Z-патриоты настаивали на его сносе, называя Жванецкого "русофобом". Активистка вспомнила громкие слова писателя, сказанные в 2012 году: "Моя мечта – разровнять место, где была Россия". Позже женщину поддержало немало провоенно настроенных граждан РФ.

И все же в биографии Михаила Жванецкого не обошлось без нескольких пророссийских поступков. В 2019 году его наградили "За заслуги перед отечеством" в Москве, а орден вручал лично диктатор Владимир Путин. В следующем году стало известно, что сатирик снялся в фильме "России 1" в оккупированном Крыму вместе с фанатами "русского мира" Федором Добронравовым и Михаилом Пореченковым.

Однако в 2014 году Жванецкий подписал письмо против оккупации Крыма Россией. В частности, он часто говорил много хороших вещей о родной стране, при этом критикуя РФ. Среди таких высказываний: "У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону, – озлобленное население"; "Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это же надо – столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк".

