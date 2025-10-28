По нему плакала Москва, но местом упокоения стал Львов: как выглядит могила легендарного Романа Виктюка

Ровно 89 лет назад, 28 октября, родился легендарный украинский актер и режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Его не стало в 2020 году, а причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

Уроженец Львова доживал свои последние дни в Москве, но завещал похоронить его в родном городе. OBOZ.UA решил напомнить, как выглядит могила режиссера, для которой выделили почетное место на Лычаковском кладбище.

Роман Виктюк провел все детство во Львове, где воспитывался в атмосфере уважения и любви к Украине. Впоследствии он учился в московском Институте театрального искусства, работал над московскими постановками, но никогда не изменял идее свободной родины.

В частности, он говорил: "Ребята бросались ко мне и говорили: "Не предайте нас!" А я отвечал, что я не могу предать. Они смотрели на меня такими глазами... их взгляды всегда со мной", "Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. Выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое".

Виктюк работал в Твери, Одессе, Киеве, Саратове, Казани, Риге, Санкт-Петербурге, Москве. В его спектаклях играли Ада Роговцева, Елена Образцова, Людмила Максакова и многие другие. На прощание с режиссером собрался весь московский бомонд.

Траурное мероприятие проходило в здании Театра Виктюка, где он работал художественным руководителем несколько десятков лет. С украинцем попрощались сотни людей, а для его гроба специально сделали стеклянную крышку, чтобы желающие могли в последний раз увидеть маэстро. Российский актер Сергей Маковецкий обратился к народному артисту Украины на родном – украинском языке.

Племянница театрального деятеля – Екатерина Виктюк – рассказывала, что семейный склеп на кладбище Виктюк приобрел сам много лет назад. Режиссер завещал, чтобы его похоронили именно там.

23 ноября 2020 года с артистом попрощались во Львове. Романа Виктюка похоронили в семейном склепе, рядом с его родителями. С народным артистом прощались под легендарный трек The Show Must Go On группы Queen, продолжительные аплодисменты и возгласы "Браво!" На церемонию пришел даже мэр города Андрей Садовый.

