"Не видел моря с начала войны". Илона Гвоздева с мужем выехали на отдых за границу и раскрыли страну

Украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что впервые за пять лет отправилась в отпуск вместе со своим мужем Иваном Хомьячуком. Супруги уехали за границу, чтобы насладиться отдыхом на пляже. Как подчеркнула хореограф, это вызвало особую волну эмоций у ее возлюбленного, ведь он не видел моря с первых дней полномасштабной войны.

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Роликом из летнего отпуска Гвоздева поделилась в Instagram-stories. Кстати, знаменитость не стала скрывать, что они с мужем поехали в Болгарию.

"Первый отпуск с мужем за 5 лет! Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется, как ребенок! А я просто кайфую от того, что ему хорошо! Иногда я думаю, за что именно его люблю?! А когда смотрю эти видео – понимаю, что не за что, а просто потому, что с ним! В нем есть то, чего мне иногда не хватает. Наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и каждому придает те краски, чтобы сиять вместе", – написала танцовщица.

На ролике видно, что Илона Гвоздева и Иван Хомьячук предпочитают довольно активный отдых. Помимо загара на пляже и купания в море, пара выходит на пробежки, а также отрабатывает небольшие гимнастические элементы.

Стоит отметить, что живописные пейзажи Болгарии были не единственным приятным сюрпризом для хореографа. Илона Гвоздева опубликовала кадры из гостиничного номера, где запечатлела момент, как на местном телевидении рассказывали правду об ужасах, которые совершает Россия на территории Украины.

Напомним, что Илона Гвоздева и Иван Хомьячук находятся в отношениях уже 17 лет. В их браке не обходилось без сложных периодов, из-за чего весной 2025 года танцовщица даже подала заявление на развод. Как объясняла знаменитость, она приняла такое решение, поскольку стресс и постоянная усталость негативно сказывались на их браке. Но все же до развода дело не дошло. Хомьячук и Гвоздева решили сохранить семью и вместе преодолевать все кризисы.

Недавно хореограф сообщила, что ее муж кардинально сменил сферу деятельности. Долгое время Иван Хомьячук занимался кейтеринговым бизнесом, а теперь работает в рядах ВСУ, выполняя задачи на критически важной военной инфраструктуре

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