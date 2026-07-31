Согласно результатам опроса Opinia24, возможное вступление Украины в ЕС 52% поляков НЕ поддержали, а поддержали только 33%.

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При цьому 44% поляків висловилися за зупинку допомоги Україні від Польщі, й лише 41% заявили про необхідність надання допомоги продовжити.

На запитання ж, чи підтримують поляки рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, 55% відповіли ствердно, й тільки 27% респондентів виступили проти цього рішення.

В той же час, як розповідає Financial Times, розвіддані США й Франції допомагають Україні вдосконалювати вибір цілей в РФ і дають змогу складати карти розташування російських систем протиповітряної оборони та визначати маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей углиб Росії.

За великим рахунком, однак, і ці помічники наші не дуже принципово від Польші відрізняються.

Так, Польща допомагає менше крихітної Данії, але й Франція, яка входить до славетної G7, – теж допомагає менше за Данію!

В могутньої ж Америки взагалі за Трампа в допомозі Україні – перепочинок (зокрема, в Ірані).

І в нас заради цієї Цивілізації – довга кривава "екзистенційна" війна, за якої ми їм всім – перш за все, Польщі – ще й винні.

Бо прийняти нас туди (до Європи Обітованої) саме Польща [52:33] й заважає.