Блог | Союзники: перед кем ежедневно извиняться, а кого ежедневно расхваливать
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Согласно результатам опроса Opinia24, возможное вступление Украины в ЕС 52% поляков НЕ поддержали, а поддержали только 33%.
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При цьому 44% поляків висловилися за зупинку допомоги Україні від Польщі, й лише 41% заявили про необхідність надання допомоги продовжити.
На запитання ж, чи підтримують поляки рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, 55% відповіли ствердно, й тільки 27% респондентів виступили проти цього рішення.
В той же час, як розповідає Financial Times, розвіддані США й Франції допомагають Україні вдосконалювати вибір цілей в РФ і дають змогу складати карти розташування російських систем протиповітряної оборони та визначати маршрути, якими безпілотники можуть обійти ППО і досягти цілей углиб Росії.
За великим рахунком, однак, і ці помічники наші не дуже принципово від Польші відрізняються.
Так, Польща допомагає менше крихітної Данії, але й Франція, яка входить до славетної G7, – теж допомагає менше за Данію!
В могутньої ж Америки взагалі за Трампа в допомозі Україні – перепочинок (зокрема, в Ірані).
І в нас заради цієї Цивілізації – довга кривава "екзистенційна" війна, за якої ми їм всім – перш за все, Польщі – ще й винні.
Бо прийняти нас туди (до Європи Обітованої) саме Польща [52:33] й заважає.