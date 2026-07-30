Ездить на авто в Украине стало дороже: сколько стоит 100 км для бензиновой машины и электромобиля

Собственный автомобиль – удобный способ передвижения по городу и незаменимый вид транспорта в пригороде. Однако за месяц стоимость поездок на автомобиле выросла на 9-66 грн за 100 км, в зависимости от типа двигателя.

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Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Отмечается, что наиболее стремительно выросла стоимость поездок на дизельном топливе, тогда как бесспорным лидером по экономичности остается домашняя зарядка электромобиля.

Расходы на 100 км пробега автомобиля

Электромобиль (домашняя розетка) – 38 грн по ночному тарифу и 76 грн по дневному. Цены остались абсолютно стабильными по сравнению с прошлым месяцем.

по ночному тарифу и по дневному. Цены остались абсолютно стабильными по сравнению с прошлым месяцем. Зарядка на общественных зарядных станциях – 333 грн на медленных (AC) станциях и 403 грн на быстрых (DC) терминалах. В целом стоимость поездки подорожала на 18 грн.

на медленных (AC) станциях и на быстрых (DC) терминалах. В целом стоимость поездки подорожала на 18 грн. ГБО (пропан-бутан) является самым выгодным вариантом среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – 473 грн (+9 грн за месяц).

самым выгодным вариантом среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – (+9 грн за месяц). Дизельные автомобили продемонстрировали наибольший скачок цены – стоимость выросла сразу на 66 грн и достигла 489 грн (против 423 грн в прошлом месяце).

наибольший скачок цены – стоимость выросла сразу на 66 грн и достигла (против 423 грн в прошлом месяце). Бензиновые автомобили остаются самым дорогим видом транспорта – 567 грн, что на 45 грн больше предыдущих показателей.

Эксперты предупредили владельцев электромобилей, что для операторов общественных зарядных станций готовится очередной этап роста себестоимости: с 1 августа тариф на услуги по передаче электроэнергии вырастет на 25% – до 928,45 грн/мВт-ч (без учета НДС). Впрочем, при пересчете на 1 кВт·ч себестоимость электроэнергии вырастет всего на 22–26 копеек, что может добавить к стоимости 100 км пробега еще 9–18 грн.

Что не учитывает исследование

Амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля со временем.

Расходы на техническое обслуживание.

Стоимость страхования.

Налог на автомобиль.

Износ шин, тормозных колодок и других расходных материалов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после возврата НДС украинцы стали значительно реже покупать электромобили – за год импорт подержанных авто упал почти на 44%, а новых электрокаров – более чем на 71%. Сегодня рынок фактически держится на перепродаже уже ввезенных машин.

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