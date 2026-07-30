Ездить на авто в Украине стало дороже: сколько стоит 100 км для бензиновой машины и электромобиля
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Собственный автомобиль – удобный способ передвижения по городу и незаменимый вид транспорта в пригороде. Однако за месяц стоимость поездок на автомобиле выросла на 9-66 грн за 100 км, в зависимости от типа двигателя.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Отмечается, что наиболее стремительно выросла стоимость поездок на дизельном топливе, тогда как бесспорным лидером по экономичности остается домашняя зарядка электромобиля.
Расходы на 100 км пробега автомобиля
- Электромобиль (домашняя розетка) – 38 грн по ночному тарифу и 76 грн по дневному. Цены остались абсолютно стабильными по сравнению с прошлым месяцем.
- Зарядка на общественных зарядных станциях – 333 грн на медленных (AC) станциях и 403 грн на быстрых (DC) терминалах. В целом стоимость поездки подорожала на 18 грн.
- ГБО (пропан-бутан) является самым выгодным вариантом среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – 473 грн (+9 грн за месяц).
- Дизельные автомобили продемонстрировали наибольший скачок цены – стоимость выросла сразу на 66 грн и достигла 489 грн (против 423 грн в прошлом месяце).
- Бензиновые автомобили остаются самым дорогим видом транспорта – 567 грн, что на 45 грн больше предыдущих показателей.
Эксперты предупредили владельцев электромобилей, что для операторов общественных зарядных станций готовится очередной этап роста себестоимости: с 1 августа тариф на услуги по передаче электроэнергии вырастет на 25% – до 928,45 грн/мВт-ч (без учета НДС). Впрочем, при пересчете на 1 кВт·ч себестоимость электроэнергии вырастет всего на 22–26 копеек, что может добавить к стоимости 100 км пробега еще 9–18 грн.
Что не учитывает исследование
- Амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля со временем.
- Расходы на техническое обслуживание.
- Стоимость страхования.
- Налог на автомобиль.
- Износ шин, тормозных колодок и других расходных материалов.
Как уже сообщал OBOZ.UA, после возврата НДС украинцы стали значительно реже покупать электромобили – за год импорт подержанных авто упал почти на 44%, а новых электрокаров – более чем на 71%. Сегодня рынок фактически держится на перепродаже уже ввезенных машин.
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