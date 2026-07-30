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Ездить на авто в Украине стало дороже: сколько стоит 100 км для бензиновой машины и электромобиля

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
1 минута
2,5 т.
Иллюстрация — движение автомобилей на шоссе
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Собственный автомобиль – удобный способ передвижения по городу и незаменимый вид транспорта в пригороде. Однако за месяц стоимость поездок на автомобиле выросла на 9-66 грн за 100 км, в зависимости от типа двигателя.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Отмечается, что наиболее стремительно выросла стоимость поездок на дизельном топливе, тогда как бесспорным лидером по экономичности остается домашняя зарядка электромобиля.

Расходы на 100 км пробега автомобиля

  • Электромобиль (домашняя розетка) – 38 грн по ночному тарифу и 76 грн по дневному. Цены остались абсолютно стабильными по сравнению с прошлым месяцем.
  • Зарядка на общественных зарядных станциях – 333 грн на медленных (AC) станциях и 403 грн на быстрых (DC) терминалах. В целом стоимость поездки подорожала на 18 грн.
  • ГБО (пропан-бутан) является самым выгодным вариантом среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – 473 грн (+9 грн за месяц).
  • Дизельные автомобили продемонстрировали наибольший скачок цены – стоимость выросла сразу на 66 грн и достигла 489 грн (против 423 грн в прошлом месяце).
  • Бензиновые автомобили остаются самым дорогим видом транспорта – 567 грн, что на 45 грн больше предыдущих показателей.

Эксперты предупредили владельцев электромобилей, что для операторов общественных зарядных станций готовится очередной этап роста себестоимости: с 1 августа тариф на услуги по передаче электроэнергии вырастет на 25% – до 928,45 грн/мВт-ч (без учета НДС). Впрочем, при пересчете на 1 кВт·ч себестоимость электроэнергии вырастет всего на 22–26 копеек, что может добавить к стоимости 100 км пробега еще 9–18 грн.

Что не учитывает исследование

  • Амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля со временем.
  • Расходы на техническое обслуживание.
  • Стоимость страхования.
  • Налог на автомобиль.
  • Износ шин, тормозных колодок и других расходных материалов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после возврата НДС украинцы стали значительно реже покупать электромобили – за год импорт подержанных авто упал почти на 44%, а новых электрокаров – более чем на 71%. Сегодня рынок фактически держится на перепродаже уже ввезенных машин.

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