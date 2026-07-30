Знаменитая украинская прыгунья в высоту исключена с чемпионата Европы по легкой атлетике. Что с Магучих

Рекордсменка мира и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в окончательный список участниц чемпионата Европы по легкой атлетике-2026, который пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа. При этом украинская команда понесла кадровые потери: в заявку не попали украинские прыгуньи Юлия Левченко и Катерина Табашник, из-за чего сборная не использует максимально возможную квоту в секторе прыжков в высоту.

Видео дня

Магучих отправится на турнир в статусе действующей чемпионки Европы. Украинка выигрывала континентальное первенство в Мюнхене в 2022 году и в Риме в 2024-м, а теперь будет защищать завоеванный титул.

Вместе с ней Украину на чемпионате представит Ирина Геращенко, которая на предыдущем чемпионате Европы завоевала "бронзу".

Левченко, которая считается самой красивой спортсменкой Украины, ранее выполнила условия отбора, однако не сможет выступить, скорее всего из-за травмы. В результате "желто-синяя" сборная лишилась возможности заявить максимальное количество спортсменок в этой дисциплине.

Отбор на чемпионат Европы завершился 26 июля. Прямой квалификационный норматив 1,94 м выполнили лишь десять спортсменок, а остальные места были распределены по мировому рейтингу World Athletics.

Среди главных конкуренток украинок на турнире считаются Ангелина Топич из Сербии, Кристина Хонзель из Германии, Морган Лейк из Великобритании и Мария Жодик из Польши.

В Украине официальным транслятором чемпионата Европы является "Суспільне Спорт". Следить за выступлением нашей соотечественницы также можно будет на местных телеканалах сети "Суспільне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!