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Илона Гвоздева впервые ответила, почему подала на развод после 10 лет брака

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,5 т.
Илона Гвоздева впервые ответила, почему подала на развод после 10 лет брака

Украинская танцовщица Илона Гвоздева впервые прокомментировала решение подать заявление на развод со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, с которым состоит в браке уже 10 лет. По словам хореографа, причин сделать такой шаг было довольно много, в частности стресс и постоянная усталость, которые безусловно влияют на супругов.

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Однако знаменитость акцентировала внимание на том, что пока еще окончательно не решила, поставит ли точку в отношениях с избранником. Пара пока не разводится, но и заявление танцовщица не спешит забирать. Об этом она сообщила в комментарии для проекта "Ранок у Великому місті".

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"Я вам могу сказать одно – кольцо до сих пор на руке, мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром. Я подавала на развод. И не раз. Причин много. В плане того, что стресс, усталость, переутомление. Оно дается в знаки для всех", – поделилась хореограф.

Илона Гвоздева отметила, что никогда не хотела привлекать к себе внимание из-за проблем в личной жизни. Поэтому, по мнению знаменитости, информацию о том, что она подала на развод с мужем "слили" люди, которым она не нравится.

Илона Гвоздева впервые ответила, почему подала на развод после 10 лет брака

Напомним, что о вероятном решении Илоны Гвоздевой поставить точку в отношениях стало известно в начале мая. Она официально подала иск на расторжение брака 19 марта. Согласно информации, появившейся на сайте Единого государственного реестра судебных решений, дело должны рассмотреть 4 июля в Киево-Святошинском районном суде. Кстати, о разрыве с избранником танцовщица задумывается не впервые, ведь в августе 2017 года уже подавала на развод, однако дело осталось без рассмотрения.

Илона Гвоздева впервые ответила, почему подала на развод после 10 лет брака

Илона Гвоздева состоит в отношениях с Иваном Хомячуком более пятнадцати лет, десять из которых в браке. За время супружеской жизни они стали родителями дочери Валерии и сына Доминика.

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