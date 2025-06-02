Илона Гвоздева впервые ответила, почему подала на развод после 10 лет брака

Украинская танцовщица Илона Гвоздева впервые прокомментировала решение подать заявление на развод со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, с которым состоит в браке уже 10 лет. По словам хореографа, причин сделать такой шаг было довольно много, в частности стресс и постоянная усталость, которые безусловно влияют на супругов.

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Однако знаменитость акцентировала внимание на том, что пока еще окончательно не решила, поставит ли точку в отношениях с избранником. Пара пока не разводится, но и заявление танцовщица не спешит забирать. Об этом она сообщила в комментарии для проекта "Ранок у Великому місті".

"Я вам могу сказать одно – кольцо до сих пор на руке, мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром. Я подавала на развод. И не раз. Причин много. В плане того, что стресс, усталость, переутомление. Оно дается в знаки для всех", – поделилась хореограф.

Илона Гвоздева отметила, что никогда не хотела привлекать к себе внимание из-за проблем в личной жизни. Поэтому, по мнению знаменитости, информацию о том, что она подала на развод с мужем "слили" люди, которым она не нравится.

Напомним, что о вероятном решении Илоны Гвоздевой поставить точку в отношениях стало известно в начале мая. Она официально подала иск на расторжение брака 19 марта. Согласно информации, появившейся на сайте Единого государственного реестра судебных решений, дело должны рассмотреть 4 июля в Киево-Святошинском районном суде. Кстати, о разрыве с избранником танцовщица задумывается не впервые, ведь в августе 2017 года уже подавала на развод, однако дело осталось без рассмотрения.

Илона Гвоздева состоит в отношениях с Иваном Хомячуком более пятнадцати лет, десять из которых в браке. За время супружеской жизни они стали родителями дочери Валерии и сына Доминика.

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