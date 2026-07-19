Муж Илоны Гвоздевой, который "ждал повестки", нашел "секретную" работу в ВСУ

Муж хореографа и победительницы шоу "Танцы со звездами" Илоны Гвоздевой Иван Хомьячук, о котором в 2023 году артистка говорила, что он "не идет на войну добровольцем, но не откажется, если придет повестка", сейчас служит в рядах ВСУ. По словам танцовщицы, он выполняет задачи на критически важной военной инфраструктуре, однако подробности его работы разглашать нельзя.

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Об этом Гвоздева рассказала в интервью "Насправді Show". Она отметила, что мужчина, с которым они вместе уже 17 лет, сменил сферу деятельности, ведь до полномасштабной войны занимался кейтеринговым бизнесом.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой нельзя много говорить. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. А раньше он занимался кейтерингом", – сказала хореограф.

Еще несколько лет назад Гвоздева отвечала на критику из-за того, что ее муж не находился на фронте. В 2023 году в интервью Алине Доротюк она объясняла: ее семья не ищет способов избежать мобилизации, а муж просто не получал повестку.

"Ну, повестки нет! Когда она придет, извините, он пойдет. Как и все остальные, на всех условиях. Мы не оформляем себе никаких "белых" билетов, мы не оформляем ему какую-то инвалидность", – говорила тогда танцовщица.

В то же время она рассказывала, что после начала полномасштабного вторжения у мужа возникла алопеция – заболевание, проявившееся сильным выпадением волос на фоне стресса. По словам Гвоздевой, несмотря на проблемы со здоровьем, Иван был готов пойти в армию.

Последние годы стали непростыми для супругов не только из-за войны. Весной 2025 года стало известно, что Илона Гвоздева подала заявление на развод. Впоследствии хореограф объяснила, что причиной стали накопившаяся усталость, постоянный стресс и напряжение, которые сказались на отношениях.

Впрочем, позже знаменитость сообщила, что они с мужем решили сохранить семью и вместе работают над преодолением кризиса. По словам Гвоздевой, официального развода так и не произошло, а все трудности они пытаются пережить вместе.

Илона Гвоздева и Иван Хомьячук вместе уже 17 лет. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Валерию и сына Доминика.

Ранее OBOZ.UA писал, что Илона Гвоздева похвасталась новым автомобилем стоимостью около $150 тысяч и рассказала, на какие средства его купила.

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