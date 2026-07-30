Рынок недвижимости разделился: где на юге Украины квартиры резко подорожали, а где дешевле, чем до войны

На юге Украины летом 2026 года рынок недвижимости демонстрирует крайне неравномерные показатели. Если в Одессе и Черноморске квартиры уже значительно подорожали по сравнению с довоенным периодом, то в Херсоне жилье до сих пор стоит дешевле, чем в 2021 году. При этом спрос восстанавливается далеко не везде: в отдельных містах он остается в разы ниже, чем до начала полномасштабной войны.

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Об этом свидетельствует исследование крупного портала по поиску недвижимости. Эксперты проанализировали рынок покупки и долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах юга Украины, OBOZ.UA выбрал главное.

Где квартиры подорожали больше всего

Наиболее заметно за пять лет изменились цены на квартиры в Одессе. Если в июне 2021 года медианная стоимость однокомнатной квартиры (то есть 50% квартир стоят дешевле, а 50% – дороже) составляла 941 тыс. грн (около $43 тыс.), то в июне 2026-го она достигла 2,2 млн грн (почти $50 тыс.). Это означает рост на 138% в гривне и на 47% в долларовом эквиваленте.

Существенно подорожало жилье и в Черноморске. За пять лет медианная цена увеличилась с 756 тыс. грн до 1,6 млн грн – на 111% в гривне и на 33% в долларах.

В Николаеве ситуация иная. В национальной валюте квартиры также подорожали – с 626 тыс. грн до 900 тыс. грн (+44%). Однако из-за изменения валютного курса в долларовом эквиваленте жилье, наоборот, стало дешевле – примерно на 12%.

Больше всего отличается Херсон. Здесь медианная стоимость однокомнатной квартиры снизилась с 677 тыс. грн в 2021 году до 584 тыс. грн в 2026-м. В гривне это падение составляет 14%, а в долларах – почти 48%.

Несмотря на подорожание жилья в отдельных городах, количество желающих купить квартиру далеко не везде вернулось к довоенному уровню. Наибольшее сокращение спроса зафиксировали в Херсоне – количество откликов на объявления о продаже однокомнатных квартир упало на 92% по сравнению с июнем 2021 года.

В Николаеве спрос снизился на 33%, в Одессе – на 22%. Единственным городом среди проанализированных, где интерес покупателей оказался выше довоенного уровня, стал Черноморск. Там количество откликов на объявления выросло на 5%.

В целом неравномерность рынка аналитики "OLX Недвижимость" связывают с влиянием ситуации с безопасностью и экономической ситуации в стране. Чем более "безопасным" считается город, тем активнее там растут цены на жилье.

Аренда также дорожает не везде

На рынке аренды картина похожая. Больше всего за пять лет выросли цены в Одессе: с 6,5 тыс. грн до 12 тыс. грн в месяц, или на 85%. В Николаеве и Черноморске аренда подорожала с 4 тыс. грн до 7 тыс. грн, что соответствует росту на 75%.

В то же время Херсон остается единственным городом, где аренда так и не вернулась к довоенному уровню. Если в 2021 году медианная ставка составляла 4,5 тыс. грн, то сейчас – около 4 тыс. грн, что на 11% меньше.

Спрос на долгосрочную аренду также менялся по-разному. Единственным городом, где количество откликов превысило довоенный уровень, стал Николаев – здесь спрос вырос на 15%. В Одессе количество потенциальных арендаторов, наоборот, уменьшилось на 23%. Наибольшее сокращение зафиксировали в Черноморске и Херсоне. В Черноморске количество откликов упало на 66%, а в Херсоне – сразу на 90% по сравнению с июнем 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом по Украине самым дорогим городом для аренды жилья стал не Киев. При этом в одном из облцентров всего за полгода цены взлетели на 40%.

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