Илона Гвоздева разводится с мужем после 10 лет брака: кто был инициатором

Украинский хореограф Илона Гвоздева разводится со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком, с которым прожила в браке десять лет и воспитывает двоих общих детей. Поставить точку в отношениях приняла решение танцовщица, поскольку именно она подала иск в суд 19 марта.

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Соответствующая информация появилась на сайте "Судова влада України". Сейчас знаменитость никак не комментирует изменения в личной жизни.

Дело о разводе №295/1593/25 будет рассмотрено в Киево-Святошинском районном суде 4 июля. Согласно информации, появившейся на сайте Единого государственного реестра судебных решений, постановление открыть производство о расторжении брака было принято 24 марта. Дело будет рассмотрено по правилам упрощенного искового производства с обязательным присутствием обеих сторон.

Стоит отметить, что Илона Гвоздева не впервые пытается официально разорвать отношения с Иваном Хомячуком. В августе 2017 года танцовщица уже подавала иск на развод, однако в конце концов дело осталось без рассмотрения.

Напомним, что Илона Гвоздева состоит в отношениях с Иваном Хомячуком более пятнадцати лет, десять из которых в браке. За время совместной жизни они стали родителями дочери Валерии и сына Доминика. После 8 лет супружеской жизни, а именно 9 сентября 2022-го, пара решила сделать важный для себя шаг – обвенчаться в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Однако, похоже, со временем их любовь дала трещину. Хореограф все реже появляется на публичных мероприятиях с избранником, да и в ее соцсетях не так много совместных фотографии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер театра и кино Дмитрий Линартович заявил о разводе во время войны.

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