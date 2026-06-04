'Не верю, что у них что-то получится': Николай Серга отреагировал на кражу идеи 'Культурного десанта' путинистом Безруковым

Украинский музыкант и общественный деятель Николай Серга впервые прокомментировал циничный поступок российского актера-путиниста Сергея Безрукова, который попытался выдать идею его проекта "Культурный десант" за собственную. Знаменитость отметил, что не удивлен попыткой ярого рупора Кремля украсть его инициативу, мол, для россиян это нормальная практика, и подчеркнул: имеет большие сомнения, что у пропагандиста что-то получится.

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По словам Серги, в основе его проекта лежит человекоцентричность, а вот граждане страны-агрессора совсем не могут похвастаться этим качеством. Об этом музыкант заявил в проекте "ЖВЛ".

"Россия ворует все, что можно украсть. Это касается как материальных, так и нематериальных вещей. Российская культура во многом построена на воровстве. Я не верю в то, что у них что-то получится, потому что основная сила "Культурного десанта" в том, что он человекоцентричный", – отметил Николай Серга.

Напомним, что во время заседания по "поддержке" русского языка Сергей Безруков решил похвастаться перед диктатором Владимиром Путиным "своей" инициативой. Актер принес главе Кремля идею так называемого "культурного десанта", который должен объединить российских деятелей в Абхазии и Кыргызстане. Однако, вместо похвалы, Безруков услышал от Путина циничный ответ.

"Вы сказали, что у вас готовится "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на самом высоком уровне – так, как работают наши десантники на поле боя", – выдал российский диктатор.

Этими словами Путин фактически подтвердил, что для Кремля культура уже давно стала неотъемлемой частью ведения боевых действий, ведь любые события там подают через призму войны и соответствующую лексику.

Николай Серга создал "Культурный десант" незадолго после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей Родины. Проект объединяет украинских художников для поддержки военных и гражданских.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николай Серга записал видео для Путина из Гааги и признался, какое желание загадал в свой день рождения.

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