Николай Серга записал видео для Путина из Гааги и признался, какое желание загадал в свой день рождения

23 марта, в свой день рождения, музыкант и основатель "Культурных сил Украины" Николай Серга записал видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. Общественный деятель поделился, что вместе с командой выступил в Гааге перед представителями нидерландских Министерств обороны, разведки и юстиции, и загадал, чтобы глава Кремля встретил 74-летие в этом же городе.

Видео дня

Соответствующий ролик Серга обнародовал на личной странице в Instagram. Как отметил ведущий в подписи, пожелания именинников обычно сбываются, поэтому надеется, что и его мечта воплотится в жизнь.

"Путин, сегодня я праздную свой день рождения в Гааге с удивительными людьми из Министерства обороны, разведки и Министерства юстиции. И у меня есть желание. Я хочу, чтобы ты отпраздновал свой день рождения 7 октября здесь, в Гааге, перед теми же людьми. Они решат твою судьбу во имя справедливости. Слава Украине!" – сказал общественный деятель.

Николай Серга также подчеркнул, что их выступление в Гааге имело важную цель – получить ракеты для украинской противовоздушной обороны.

Заметим, что Гаага известна как "Международный город мира и справедливости", ведь там расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд, который привлекает людей к ответственности за тяжкие преступления, в частности, военные. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконных депортации и перемещении украинских детей с оккупированных территорий в РФ.

Соответствующее решение предусматривает, что российского диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Однако пока эти обязанности не выполнили Монголия и Таджикистан, куда приезжал Путин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!