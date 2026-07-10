"Не "коляска", а "візок". Известный режиссер рассказал, как театр в оккупированном Луганске научил его украинскому языку

Украинский режиссер и актер Гио Пачкория, который почти четыре года после оккупации Луганска работал в Луганском украинском музыкально-драматическом театре, признался, что именно там окончательно овладел литературным украинским языком. По его словам, огромную роль в этом сыграла его преподавательница.

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Преподавательница сценической речи придирчиво относилась к каждому слову и не позволяла использовать языковые кальки. Об этом Пачкория рассказал в интервью OBOZ.UA.

Режиссер отметил, что именно работа в театре помогла ему обогатить украинский язык и научиться правильному произношению: "Я его отточил в Луганске. Именно в театре. У нас была невероятная преподавательница сценической речи. Она очень придирчиво относилась к каждому слову. Если кто-то употреблял русскую кальку, она сразу останавливала и исправляла. Например, не "коляска", а "візок". Не "ви праві", а "ви маєте рацію". Мы буквально разбирали каждое слово, каждую реплику. И это настолько врезалось в память, что осталось со мной навсегда".

После переезда в Киев Пачкория заметил, что его украинский отличался от повседневной речи. "Когда переехал в Киев, то сначала даже удивлялся, почему так медленно говорю на украинском. Конечно, тогда мой словарный запас был меньше, поэтому приходилось дольше подбирать слова. Но еще я понял, что говорю на театральном украинском. В театре нас учили четкому произношению, не "проглатывать" звуки, не сокращать слова. Поэтому моя речь немного отличалась от повседневной", – пояснил режиссер.

По словам Пачкории, после начала полномасштабного вторжения России он полностью перешел на украинский язык и в повседневной жизни. Сегодня режиссер преподает актерское мастерство, ставит спектакли в разных городах Украины и убежден, что именно театр стал для него одной из важнейших языковых школ.

Ранее OBOZ.UA писал, что известный режиссер из Керчи рассказал о настроениях в оккупированном Крыму, где его ждет 101-летняя бабушка: "Я знаю это не из новостей".

Полное интервью с Гио Пачкорией читайте на OBOZ.UA здесь.

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