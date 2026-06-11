'Знаю это не из новостей'. Известный режиссер из Керчи рассказал о настроениях в оккупированном Крыму, где его ждет 101-летняя бабушка

Режиссер нашумевшего сериала "Хороня бывшую" Сергей Кулибышев признался, что после возвращения Крыма, откуда родом, мечтает прежде всего увидеть родных людей. В Керчи живут его мама и 101-летняя бабушка, которую он не видел уже много лет. Последний раз режиссер был на полуострове еще в 2013 году.

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Об этом Кулибышев рассказал в интервью OBOZ.UA. При этом он признается: возвращение домой будет для него непростым, ведь за годы оккупации изменились не только обстоятельства, но и многие люди вокруг.

По словам режиссера, когда его спрашивают о местах в Крыму, по которым он скучает, он вспоминает не море или пейзажи, а собственный дом в Керчи: "Если честно, больше всего хочу вернуться не в какое-то конкретное место, а просто домой. Хочу обнять маму и бабушку в своей квартире в Керчи. Скучаю по очень простым вещам – по запаху дома, по стенам, по мебели. Конечно, и по морю, и по родному пляжу, и по двору, где вырос".

Между тем режиссер не скрывает, что возвращение в родной город будет непростым, ведь за годы оккупации изменился и сам Крым, и люди, которые там остались: "Но, если быть откровенным, сегодня эти места для меня уже не совсем такие, какими были. Мне кажется, самым тяжелым будет даже не возвращение, а осознание того, что за эти годы вокруг изменилось много людей. Я знаю, какие настроения царят среди части местных жителей. Знаю это не из новостей. Поэтому понимаю, что после деоккупации придется жить рядом с людьми, с которыми мы очень по-разному видим прошлое, настоящее и будущее. И это, наверное, будет непросто".

"Из-за этого я не идеализирую свое возвращение. Не думаю, что это будет сплошное счастье. Скорее всего, будет много сложных чувств. Но несмотря на все это я очень хочу вернуться. Но дома мне будет одновременно и радостно, и больно. Но несмотря на это все равно очень надеюсь, что однажды смогу переступить порог дома и обнять маму и бабушку. Особенно бабушку", – добавил режиссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериала "Домик на счастье" Светлана Косолапова объяснила, чем россияне, которые приехали жить в Крым, отличаются от украинцев: "Об этом говорят шепотом".

Полное интервью с Сергеем Кулибышевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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