Российский танкерный флот в Азовском море полностью разгромлен, шесть регионов Российской Федерации по состоянию на утро 9 июля остались без единой работающей АЗС. Воздушные силы Украины провели блестящую тактическую операцию, заманив в засаду российский истребитель Су-35. Официальный Вашингтон предоставил Украине лицензию на собственное производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

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Силы беспилотных систем Украины совместно с другими родами войск осуществили масштабную стратегическую операцию по полной логистической блокаде оккупированного Крыма и системному уничтожению нефтеперерабатывающей отрасли агрессора. Эти неопровержимые факты доказывают беспомощность российской системы противовоздушной обороны и неспособность Кремля защитить критически важную инфраструктуру.

Главным ударом на этой неделе стал беспрецедентный по масштабам четырёхдневный разгром морских плавсредств РФ в акватории Азовского моря. За последние девяносто шесть часов подразделения под руководством Роберта "Мадяра" Бровди при координации Центра глубокого поражения СБС поразили тридцать пять судов теневого флота России, которые снабжали оккупационные войска топливом и обходили международные санкции. Только за последнюю ночь украинские дроны уничтожили четырнадцать судов, среди которых двенадцать танкеров, один сухогруз и один буксир. Губернатор Ростовской области официально подтвердил механические повреждения и пожары на двух танкерах в порту Таганрога. В течение предыдущих трёх суток последовательно уничтожались другие группы судов: в частности, шестого июля были поражены два танкера, седьмого июля – десять судов (восемь танкеров), восьмого июля – девять судов (пять танкеров и четыре сухогруза). Среди идентифицированных ликвидированных целей зафиксированы крупные танкеры водоизмещением по семь тысяч тонн каждый, в частности "Венера 3", "Санар-1", "Санар-17", "Клемена", "Тети", "Алексей Саврасов" и "Пенелопа". Одновременно с этим в Чёрном море недалеко от Ялты надводный дрон Службы безопасности Украины "Sea Baby" успешно атаковал в корму и серьёзно повредил ещё один танкер, подпадающий под санкции, "Blue", несмотря на противодействие российской авиации и крупнокалиберных пулемётов. Это означает окончательное прекращение морских поставок нефтепродуктов в Крым и ликвидацию механизмов экспорта сырой нефти, которые пополняли путинский военный бюджет.

Логическим следствием уничтожения логистики и нефтебаз стал масштабный коллапс топливного рынка внутри России. Аналитический сервис Т-Банка, который отслеживает около двадцати тысяч АЗС на основе клиентских транзакций, зафиксировал полное отсутствие топлива в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Магаданской области и на Чукотке. В Калмыкии работает лишь одна заправка в Элисте, а в Астраханской, Калининградской и Северной Осетии – по две АЗС на весь регион. В Саратове, Волгограде и Краснодаре бензин отпускают исключительно для автотранспорта экстренных служб и чиновников, тогда как для гражданского населения действуют жесткие лимиты в двадцать литров на одного человека. В Севастополе цена литра бензина марки А-95 выросла более чем вдвое, достигнув двухсот рублей. Правительство РФ официально объявило полный запрет на экспорт дизельного топлива и авиационного керосина, а также вынуждено начать импорт нефтепродуктов, что является абсурдом для нефтедобывающего государства. Казахстан уже направил пятьдесят тысяч тонн топлива в качестве гуманитарной помощи, что покрывает менее суток российского потребления. Этот дефицит является прямым результатом уничтожения тридцати процентов мощностей по производству бензина и двадцати пяти процентов мощностей по производству дизельного топлива в РФ. За последние сутки дроны уничтожили нефтехранилище компании "Тверьнефтепродукт" в Твери и крупный тыловой резервуарный парк в поселке Вязники Ставропольского края, что лишает Россию возможности даже накапливать импортируемое топливо. Ранее украинские дроны с большого расстояния вывели из строя Омский НПЗ, уничтожив установку первичной переработки и остановив вторичную, что привело к сокращению производства бензина на пять миллионов тонн в год. Аналогичным разрушениям технологически сложных установок вторичной переработки высокооктанового топлива подверглись Московский (остановлен до конца года), Саратовский, Нижнекамский (пострадал кластер "Нижнекамскнефтехим", "Танеко" и "ТАИФ-НК" мощностью более восьми миллионов тонн каждый) и Ярославский НПЗ. Кроме того, восемь беспилотников поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Черкассы" системы "Транснефть-Урал" в Башкортостане, а в станице Смоленской Краснодарского края уничтожена газовая компрессорная станция "Газпрома", обслуживающая экспортный трубопровод "Голубой поток" в Турцию. Заявления Путина о высоком запасе прочности энергосистемы и предложения губернатора Забайкалья Осипова создать сеть малых НПЗ являются технически неграмотной дезинформацией, поскольку восстановление и замена заблокированного санкциями импортного оборудования длится месяцами, а новые малые заводы уничтожаются так же легко, как недавно разгромленный Калужский НПЗ мощностью один миллион тонн в год.

Параллельно с экономическим давлением Воздушные силы Украины провели блестящую тактическую операцию, заманив в засаду российский истребитель Су-35. Украинский самолет имитировал сброс бомбы и заманил противника в зону поражения, после чего два других самолета атаковали цель при координации с земли через радар зенитно-ракетного комплекса Patriot, что подтвердили российские специализированные источники и Z-каналы. Кроме того, был нанесён удар по аэродрому Борисоглейбск в Воронежской области, где базируются бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С и Су-30М. В Крыму Силы беспилотных систем за первые семь дней июля поразили сорок четыре объекта энергетики, включая Сакскую ТЭЦ, подстанции в Чкалово, Карьерном и Керчи, а также газокомпрессорную станцию Тасуново, что вызвало полный длительный блэкаут на полуострове и парализовало военную и гражданскую инфраструктуру связи. На передовой подразделение "Lazar Group" Национальной гвардии Украины провело массированную двухдневную операцию с привлечением восьмисот дронов-бомбардировщиков, в результате которой было поражено двести тридцать одна артиллерийская установка противника, при этом сто семьдесят одна из них была уничтожена, что эквивалентно ликвидации трёх полных артиллерийских бригад. На Запорожском направлении и в Донецкой области силы 37-й бригады морской пехоты и 79-й десантно-штурмовой бригады полностью взяли под контроль населенный пункт Новохатское, отбросив врага. На Харьковском направлении попытки оккупантов переправиться через реку Вовча возле Вовчанска с помощью плавающей техники ПТС полностью провалились, а украинская авиация уничтожила четыре стратегических моста через реку Ураеву в Валуйском округе Белгородской области, где расположена крупная российская военная база, заблокировав логистику группировки.

Между тем на международной арене Украина получила фундаментальное стратегическое преимущество по итогам саммита НАТО в Анкаре и встречи в Стамбуле. В итоговой декларации зафиксировано выделение семидесяти миллиардов евро военной помощи на 2026 год с обязательством сохранить эквивалентную поддержку на 2027 год, причем сорок пять миллиардов евро покрываются кредитом Европейского Союза. Официальный Вашингтон предоставил Украине лицензию на собственное производство зенитных ракет для комплексов Patriot, а Дональд Трамп заявил о готовности США массово закупать украинские беспилотники, подчеркнув высокую технологичность украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, украинская компания "Fire Point" уже собирает первые десять тестовых образцов собственного двухконтурного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5, спроектированного для низковысотного профиля полёта, что окончательно устранит зависимость от старых авиационных двигателей типа АИ-25.

Текущая ситуация демонстрирует классическую деградацию авторитарной модели управления РФ. Многолетняя негативная селекция привела к тому, что военное руководство и чиновники предоставляли Путину искажённые отчёты о стопроцентной защищённости инфраструктуры. По требованию Кремля немедленно разрешить кризис в Крыму, командование скопило более тридцати танкеров у Керченского пролива, превратив их в прямые мишени для украинских беспилотников. Отсутствие средств противовоздушной обороны, разгром Черноморского флота и неспособность защитить даже глубоко расположенные тыловые объекты в Сибири ставят российский режим перед фактом неизбежного инфраструктурного и социального взрыва. Внутренний конфликт в РФ становится неизбежным следствием уничтожения её экономического ядра.