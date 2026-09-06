Американская певица Билли Айлиш выбрала для свадьбы своего брата Финнеаса О’Коннелла платье украинского бренда Anna October, основанного дизайнером из Запорожья Анной Октябрь. В шоколадном наряде артистка вышла на сцену, чтобы спеть для молодоженов.

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Свадьба Финнеаса О’Коннелла и Клаудии Сулевски состоялась 29 августа на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, Калифорния, сообщает Geo News. Недавно супруги опубликовали первые официальные кадры с торжества, на которых можно увидеть и Билли Айлиш.

Для торжества певица выбрала шоколадное платье Isolde от украинского бренда Anna October. Наряд выполнен в стиле нижнего белья: имеет облегающий силуэт, тонкие бретели, макси-длину и выразительный вырез, который подчеркивает декольте.

Стоимость платья Isolde на официальном сайте бренда составляет 37 526 гривен (845,20 доллара).

Интересно, что во время самой свадебной церемонии артистка была в другом наряде – оливковом платье другого бренда. Известно также, что Билли Айлиш стала особой участницей мероприятия: она провела церемонию бракосочетания своего брата.

Отметим, что Анна Октябрь – украинская дизайнер из Запорожья, основательница и креативный директор бренда Anna October. С 2022 года она живет и работает в Париже.

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