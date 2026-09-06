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Не Dior и не Chanel: Билли Айлиш выбрала для свадьбы брата платье от дизайнера из Запорожья. Фото и цена наряда

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Билли Айлиш выбрала для свадьбы брата платье от дизайнера из Запорожья
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Американская певица Билли Айлиш выбрала для свадьбы своего брата Финнеаса О’Коннелла платье украинского бренда Anna October, основанного дизайнером из Запорожья Анной Октябрь. В шоколадном наряде артистка вышла на сцену, чтобы спеть для молодоженов.

Свадьба Финнеаса О’Коннелла и Клаудии Сулевски состоялась 29 августа на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, Калифорния, сообщает Geo News. Недавно супруги опубликовали первые официальные кадры с торжества, на которых можно увидеть и Билли Айлиш.

Билли Айлиш в платье украинского бренда

Для торжества певица выбрала шоколадное платье Isolde от украинского бренда Anna October. Наряд выполнен в стиле нижнего белья: имеет облегающий силуэт, тонкие бретели, макси-длину и выразительный вырез, который подчеркивает декольте.

Стоимость платья Isolde на официальном сайте бренда составляет 37 526 гривен

Стоимость платья Isolde на официальном сайте бренда составляет 37 526 гривен (845,20 доллара).

Во время самой свадебной церемонии артистка была в другом наряде

Интересно, что во время самой свадебной церемонии артистка была в другом наряде – оливковом платье другого бренда. Известно также, что Билли Айлиш стала особой участницей мероприятия: она провела церемонию бракосочетания своего брата.

Эйлиш провела церемонию бракосочетания своего брата.
Во время самой свадебной церемонии артистка была в другом образе

Отметим, что Анна Октябрь – украинская дизайнер из Запорожья, основательница и креативный директор бренда Anna October. С 2022 года она живет и работает в Париже.

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