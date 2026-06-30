Дженнифер Лопес, которая обожает украинские бренды, поразила новым "голым" образом. Фото

Певица Дженнифер Лопес вновь выбрала украинский бренд TTSWTRS для своего публичного выхода. 56-летняя звезда появилась на сцене фестиваля Obsessed Fest в Лос-Анджелесе (США) в эффектном телесном костюме с имитацией татуировок и эффектом "второй кожи".

Видео дня

Фото образа опубликовал в Instagram сам бренд. Боди телесного цвета было украшено принтами, напоминающими татуировки и граффити, а прозрачная сетка создает иллюзию обнаженного тела. В том же стиле были колготки артистки и структурированный корсет.

Джей Ло дополнила свой образ высокими ботфортами из коллекции Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier.

Певица собрала волосы в высокий хвост, а сценический образ дополнили мерцающий макияж и массивные украшения.

По информации Daily Mail, Дженнифер Лопес не была заявлена среди участников мероприятия, однако стала сюрпризом для гостей, открыв панельную дискуссию, посвященную сериалу "Поза кампусом". Во время выступления она исполнила свой новый трек Everything's Fine, а также один из своих самых известных хитов On The Floor.

Это уже не первый случай, когда Джей Ло отдает предпочтение этому украинскому бренду, основанному в 2013 году стилисткой и художницей по костюмам Анной Осмехиной. Ранее певица уже выступала в наряде TTSWTRS во время концерта Дэвида Гетты во Франции.

OBOZ.UA сообщал, что Дженнифер Лопес также появлялась на публике в атласной юбке украинского бренда ANNA OCTOBER.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!