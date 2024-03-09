Мисс Мира: украинка София Шамия одержала первую победу. Как выглядит представительница Украины

В Индии продолжается престижный конкурс красоты "Мисс мира 2023", и пока победителя еще не определили, конкурсанток награждают за сопутствующие проекты, где первую победу одержала и украинка. София Шамия, попавшая в топ-10 благотворительных проектов, стала лучшей из всех европейских участниц.

Вместе с ней отметили девушек из Уганды, Бразилии и Непала. Лучший проект среди всех континентов представила Бразилия. Об этом OBOZ.UA узнал во время прямой трансляции.

София Шамия презентовала видео о работе с детьми, которые пострадали от российской агрессии: потеряли родителей, дом, а кто-то и руки или ноги. Десятку лучших выбирали из 117 проектов от каждой участницы конкурса.

Перед тем как определить победительницу в этом конкурсе, все красавицы продефилировали в вечерних платьях. На украинке был наряд "Стальная леди".

Участница красиво продефилировала, развеивая шлейф сзади. Ее стальная одежда-амуниция символизировала стойкость, характер и несокрушимость всего украинского народа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о национальном костюме, который София Шамия представила специально для конкурса "Мисс Мира 2023". "Лесная песня" – такое название получило хрупкое зеленое платье, которое создали под обстрелами в Харькове.

К счастью, конкурс не омрачит своим присутствием конкурсантка из страны-террористки России. Как стало известно после скандала на "Мисс Европа", россиянам дорога на этот праздник красоты отныне закрыта.

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