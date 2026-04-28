Наталья Бучинская намекнула, где сейчас работает ее муж-экс-замглавы СБУ, которого Зеленский уволил с должности

Народная артистка Украины Наталья Бучинская, которая держит свою личную жизнь за семью замками, впервые за долгое время прокомментировала, чем сейчас занимается ее муж Александр Якушев – бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины, которого уволили с должности в 2023 году. Певица не раскрыла деталей, однако подтвердила, что он и в дальнейшем связан с силовыми структурами.

Видео дня

В интервью Славе Демину Бучинская осторожно ответила на вопрос о работе мужа после увольнения. Она подчеркнула, что не может рассказывать подробности из-за специфики его деятельности, но дала понять, что Якушев не оставил службу.

"Я все равно не расскажу, чем он занимается. Но он при службе. Это силовая структура", – объяснила артистка.

Она также добавила, что сдержанность в вопросах личной жизни обусловлена не только работой мужа, но и ее собственной позицией. По словам Бучинской, она сознательно ограничивает публичность семейных тем и считает их "своей территорией".

"Я, возможно, так научилась, потому что сама служила в силовой структуре. И, возможно, потому что это часть моей позиции – я мало рассказываю о личной жизни. Это моя территория, я не очень хочу о ней рассказывать на широкую общественность", – объяснила исполнительница.

На уточнение журналиста, идет ли речь именно о работе в закрытых структурах, о которых не стоит говорить во время полномасштабной войны, Бучинская ответила коротко: "Ну да". Таким ответом она фактически подтвердила, что деятельность ее мужа имеет ограниченный доступ к публичной информации.

Напомним, в марте 2023 года президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Соответствующие указы были обнародованы на официальном сайте главы государства. Среди уволенных с должностей был и заместитель председателя СБУ Александр Якушев. После этого в открытых источниках почти не появлялось информации о его дальнейшей деятельности.

Детали брака Натальи Бучинской

Во время интервью Бучинская также рассказала о личных моментах, связанных с браком с Александром Якушевым. По ее словам, знакомство с будущим мужем состоялось через двоюродную сестру, которая их познакомила. Несмотря на взаимные чувства, пара некоторое время жила в разных городах – она в Киеве, а он в Тернополе, что откладывало решение о женитьбе.

Артистка откровенно призналась, что переломным моментом стала ее беременность. "Я всегда хотела за него замуж, но все как-то откладывалось. А потом я забеременела – и все решилось само. Екатерина (дочь. – Ред.) решила за нас", – отметила она.

В то же время Бучинская подчеркнула, что даже при таких обстоятельствах настояла на важной для себя детали – дате свадьбы. Она мечтала, чтобы церемония состоялась именно 8 сентября, на праздник Натальи, и в конце концов реализовала этот замысел, несмотря на обстоятельства.

В частности, певица объяснила, почему не сменила фамилию после брака. По ее словам, это решение она приняла еще в детстве, пообещав дедушке сохранить семейную фамилию.

"У папиного отца Славка было четыре внучки. И мы как-то с ним гуляем и он говорит: "Наталья, видишь, четыре внучки у меня и только ты одна с моей фамилией – Бучинская, и на тебе заканчивается фамилия Бучинская". Мне тогда было лет девять. И я возвращаюсь к дедушке и говорю: "Дедушка, я обещаю, что даже если я выйду замуж, я не буду менять фамилию". Я это сильно запомнила", – рассказала Бучинская.

Она также добавила, что на момент бракосочетания уже была известна под своим именем, поэтому смена фамилии могла повлиять и на ее творческую деятельность. По словам артистки, ее муж отнесся к этому решению с пониманием и поддержал ее позицию.

Отметим, Бучинская и Якушев поженились в 2001 году, а уже в 2002-м у них родилась дочь Екатерина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!