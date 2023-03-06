Зеленский уволил заместителя главы СБУ и провел кадровые изменения в ряде областных управлений

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередные кадровые перестановки. На этот раз они коснулись Службы безопасности Украины и ее областных управлений.

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Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента. Своих должностей лишились трое представителей главного силового ведомства и двое из региональных.

В частности, глава государства уволил заместителя руководителя СБУ Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения ведомства Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко.

Кроме того, должность начальника Управления СБУ в Запорожской области указом президента покинул Борис Безрукий, а пост начальника УСБУ в Сумской области – Эдуард Федоров.

На данный момент известно, что вместо Носко назначен Олег Храмов, а вместо Федорова – Олег Красношапка.

Отметим, 7 февраля Верховная Рада назначила главой СБУ Василия Малюка, который был временно исполняющим обязанности главы ведомства с 18 июля 2022 года.

До этого должность занимал Иван Баканов, но президент его уволил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Баканова Зеленский уволил 17 июля 2022 года. Свое решение глава государства объяснил тем, что к нему как к руководителям возникло много серьезных вопросов из-за связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами РФ.

Еще утром 18 июля в ОПУ отмечали, что об увольнении Баканова речь не идет, однако уже к вечеру Зеленский обратился к Раде с проектом постановления об увольнении Баканова.

И монобольшинство Рады предложение президента поддержало: "за" на заседании 19 июля проголосовали 265 парламентариев. Больше всего голосов отдали "слуги народа" – 203, "Батьківщина" – 11, "Платформа за жизнь и мир" – 2, "За будущее" – 12, "Доверие" – 17, "Восстановление Украины" – 11.