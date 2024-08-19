Наследный принц Иордании в военной форме умилил фото с дочерью

Наследный принц Иордании Хусейн ибн Абдалла опубликовал новое фото с новорожденной дочкой Иман. На картинке показано, как новоиспеченный отец, одетый в военную форму, держит младенца на руках.

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Иман была в розовом боди с жирафиками и, казалось, мирно отдыхала на руках у папы. "С моей драгоценной", – написал Хусейн на своей официальной Instagram-странице.

Принцесса Раджва впервые стала матерью в начале августа. Она родила первую внучку короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании. Недавно королева-бабушка поделилась фотографиями с малышкой: на снимке она сидит рядом со своим мужем, держа маленькую девочку на руках. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принцесса Иордании Раджва впервые появилась на публике после рождения ребенка.

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