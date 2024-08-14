Королева Иордании залюбовала сеть новым фото с внучкой

Королева Иордании Рания аль-Абдалла показала фото с внучкой, родившейся 3 августа 2024 года. На свежем снимке монарх сидит рядом со своим мужем королем Абдаллой II, держа маленькую девочку на руках.

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"В моих объятиях столько красоты", – написала королевская особа. Рания очевидно обожает юную принцессу Иман. После рождения малышки, королева вышла в Instagram, чтобы задокументировать некоторые из первых моментов ее жизни.

На изображении видно, как Абдулла встречал свою первую внучку, в то время как жена внимательно следила за ним, а на другом – мать четырех детей качала младенца, находясь в больнице. Принцесса Сальма также держала на руках свою племянницу, завернутую в белую цветастую пеленку, а принц Хашем с любовью смотрел на новое пополнение в семье.

На самом милом фото, которым поделилась Рания, принц Хусейн впервые прижимает к себе свою дочь. В подписи она отметила: "Иман, ты уже завладела моим сердцем. Наша семья никогда не была счастливее!" Иман, которая делит свое имя с двумя другими членами иорданской королевской семьи, сейчас привыкает к своему новому дому – Хашимитскому дворцу, после того как на прошлой неделе домой вернулись кронпринц Хусейн и принцесса Раджва.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принцесса Иордании Раджва впервые появилась на публике после рождения ребенка. Фото счастливой семьи – смотрите в нашем материале.

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