Принцесса Иордании Раджва впервые появилась на публике после рождения ребенка. Фото счастливой семьи

Принцесса Иордании Раджва, которая на днях впервые стала мамой, уже выписалась из больницы и появилась на публике. Новоиспеченные родители показали уютные фото с маленькой дочкой Иман, сделанные во время выписки.

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Свой первый семейный пост наследный принц Аль-Хусейн и его молодая жена посвятили врачам. В Instagram они выразили искреннюю благодарность медикам, которые заботились о Раджве и Имаy во время родов и на этапе восстановления.

"Сердечная благодарность самоотверженному персоналу Королевской медицинской службы за уход за Раджвой и Иман в течение последних нескольких дней", – говорится в официальном заявлении.

На фото, где позировали уже три члена королевской семьи, Аль-Хусейн и Раджва держали дочь на руках и радостно улыбались. Родители решили не прятать лицо малыша, как это привыкли делать в других королевских семьях.

30-летняя мама выглядела потрясающе, когда позировала в длинном платье с синими цветами. Ее волосы были уложены в непринужденную волнистую прическу, а на лице сияла улыбка.

Отец забирал жену и дочь домой, одевшись в белую рубашку с классическими черными брюками.

Напомним, конституция Иордании предусматривает, что престол переходит к наследникам мужского пола, поэтому Иман получит титул принцессы, но не возглавит страну в свое время. Это может сделать сын принца или его младший брат Хашем.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Аль-Хусейн и принцесса Раджва поженились 1 июня прошлого года. На празднование пригласили гостей со всего мира, среди которых были принц и принцесса Уэльские – Уильям и Кейт – и первая леди США Джилл Байден с внучкой.

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