Народную артистку выставили за дверь театра после 32 лет работы: в чем причина и какое возмездие настигло ее обидчика

Народная артистка Украины и лауреат Шевченковской премии Лариса Кадырова раскрыла возмутительные подробности своего увольнения из Национального академического драматического театра им. Ивана Франка. Актриса начала работать в учреждении культуры еще в 1993 году, однако теперь руководство решило выставить ее за дверь.

В какой-то момент Лариса Кадырова просто получила приказ об увольнении, что стало для нее очень неприятным сюрпризом. Об этом она рассказала в интервью "Главкому".

"Тебе дают приказ и говорят: "Подпишите, что с такого-то числа вы в театре не работаете..." Я сказала, что не буду подписывать. Сказала, что напишу заявление, потому что сама ухожу от вас", – поделилась артистка.

По словам Ларисы Кадыровой, приказ о ее увольнении подписывал тогдашний генеральный директор театра Михаил Захаревич, который через довольно короткий период времени и сам потерял свою должность. Актриса думает, что такое развитие событий стало для ее обидчика своеобразным возмездием: "Не знаю, с чем это связано, но то, как он со мной и с другими поступил, потом настигло его самого".

Кроме того, как отметила Лариса Кадырова, весь период ее работы в театре Франко был не очень легким. Дело в том, что художественные руководители учреждения культуры почти не давали ей ролей, несмотря на узнаваемость.

Что известно об артистке

Лариса Николаевна Кадырова родилась 10 сентября 1943 года в Ташкенте, Узбекистан, а вскоре переехала в Украину. Она окончила драматическую студию при театре имени Марии Заньковецкой, в котором и начала свою творческую деятельность, а позже получила образование в университете Карпенко-Карого. В 1993 году она стала частью творческой команды театра Франко.

Лариса Кадырова основала Международный фестиваль моноспектаклей "Мария". Название мероприятия является отсылкой к спектаклю "Мария Заньковецкая", главную роль в котором актриса играла 22 года подряд.

